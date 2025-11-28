Plaga de grillos invade a Navojoa

Durante los últimos días, algunos sectores de Navojoa han evidenciado la presencia masiva de grillos, en algunos casos considerado como plaga, sin embargo, han sido las unidades deportivas donde se ha visto mayor presencia.

A través de las redes sociales, usuarios evidenciaron a miles de insectos por las noches en diversos espacios, lo que si bien, no se ha definido como una amenaza, si a causado asombro al presentarse en esta época del año.

Según algunas familias que prefirieron mantenerse en el anonimato, la plaga de grillos se ha observado incluso al interior de los hogares, una situación que ha causado molestia y en algunos casos, obligando a realizar fumigaciones, detectándose en colonias como Juárez, Constitución y algunas al oriente de la ciudad.

"Son bastantes grillos los que se han visto, hace muchos años que no pasaba y genera mucha molestia", externaron.

Juan Francisco Echeverría, quien representa una empresa de fumigaciones local, confirmó que en diversos sectores de Navojoa se ha detectado, sin embargo, sugirió a la comunidad el utilizar formas no tóxicas, con métodos físicos como barrer, atraparlos con trampas de agua, o ahuyentarlos con agua y detergente, considerando además que este tipo de plagas suelen durar unos días o semanas.

"También puedes prevenir futuras infestaciones manteniendo el jardín limpio, eliminando escombros y sellando grietas en tu casa", describió.

Cabe destacar que durante la mañana de este viernes, miles de grillos pudieron observarse muertos en algunas zonas de Navojoa.