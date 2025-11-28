Clima en Sonora hoy, 28 de noviembre: Frente frío llega mañana con vientos fuertes y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, emitió un nuevo pronóstico del clima en Sonora, ante la presencia de diversos sistemas atmosféricos que afectarán a la región en los próximos días.

Para este viernes, la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados por la tarde, sin probabilidad de lluvia. El ambiente se mantendrá muy frío a frío al amanecer y durante la noche, mientras que las horas del día presentarán condiciones cálidas.

Sin embargo, se anticipan cambios importantes. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país mañana sábado 29 de noviembre, ocasionando rachas de viento superiores a 65 km/h y un descenso notable en las temperaturas.

Además, del 3 al 6 de diciembre ingresará un sistema invernal al territorio sonorense. Dicho fenómeno incrementará la probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, un descenso marcado en las temperaturas, vientos intensos y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA