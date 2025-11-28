Clima en Sonora hoy, 28 de noviembre: Frente frío llega mañana con vientos fuertes y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, emitió un nuevo pronóstico del clima en Sonora, ante la presencia de diversos sistemas atmosféricos que afectarán a la región en los próximos días.
Para este viernes, la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados por la tarde, sin probabilidad de lluvia. El ambiente se mantendrá muy frío a frío al amanecer y durante la noche, mientras que las horas del día presentarán condiciones cálidas.
Sin embargo, se anticipan cambios importantes. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país mañana sábado 29 de noviembre, ocasionando rachas de viento superiores a 65 km/h y un descenso notable en las temperaturas.
Además, del 3 al 6 de diciembre ingresará un sistema invernal al territorio sonorense. Dicho fenómeno incrementará la probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, un descenso marcado en las temperaturas, vientos intensos y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Mínima de 13°C y humedad del 75%. Se espera máxima de 29°C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielo con intervalos nubosos y 0% de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 15°C, humedad del 95% y máxima de 30°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado, sin precipitación.
- Nogales: Mínima de 6°C y máxima de 22°C, con humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Intervalos nubosos y 0% de lluvia.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 11°C, humedad del 65% y máxima de 25°C. Vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
- Navojoa: Mínima de 16°C, humedad del 90% y máxima de 31°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente nublado, sin probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta: Mínima de 5°C, humedad del 75% y máxima de 24°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado.
- Guaymas: Mínima de 16°C, humedad del 90% y máxima de 27°C. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielo parcialmente nublado, sin precipitación.