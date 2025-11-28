  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 28 de noviembre: Frente frío llega mañana con vientos fuertes y bajas temperaturas

Protección Civil advierte sobre la llegada de un frente frío este fin de semana, además de un nuevo sistema invernal para inicios de diciembre

Nov. 28, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, emitió un nuevo pronóstico del clima en Sonora, ante la presencia de diversos sistemas atmosféricos que afectarán a la región en los próximos días.

Para este viernes, la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados por la tarde, sin probabilidad de lluvia. El ambiente se mantendrá muy frío a frío al amanecer y durante la noche, mientras que las horas del día presentarán condiciones cálidas.

Sin embargo, se anticipan cambios importantes. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país mañana sábado 29 de noviembre, ocasionando rachas de viento superiores a 65 km/h y un descenso notable en las temperaturas.

Además, del 3 al 6 de diciembre ingresará un sistema invernal al territorio sonorense. Dicho fenómeno incrementará la probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, un descenso marcado en las temperaturas, vientos intensos y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 13°C y humedad del 75%. Se espera máxima de 29°C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielo con intervalos nubosos y 0% de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 15°C, humedad del 95% y máxima de 30°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado, sin precipitación.
  • Nogales: Mínima de 6°C y máxima de 22°C, con humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Intervalos nubosos y 0% de lluvia.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 11°C, humedad del 65% y máxima de 25°C. Vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
  • Navojoa: Mínima de 16°C, humedad del 90% y máxima de 31°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente nublado, sin probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta: Mínima de 5°C, humedad del 75% y máxima de 24°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado.
  • Guaymas: Mínima de 16°C, humedad del 90% y máxima de 27°C. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielo parcialmente nublado, sin precipitación.
