Van más de 400 inspecciones en Navojoa; en cinco establecimientos hay suspensión

Más de 400 establecimientos en Navojoa han sido evaluados en materia de Protección Civil durante el último mes, con lo que se logró detectar que en promedio solo el 10 por ciento de ellos cumplía con el requerimiento y esto de manera parcial, provocando la suspensión temporal en hasta 15 casos.

Así lo informó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal, Jesús Edmundo Valdez Reyes, quien precisó que en las últimas semanas se han realizado inspecciones constantes para reforzar la seguridad, al recordar que en una primera etapa se habían inspeccionado 280, pero en el último mes, suman 160 más, a quienes se les entregó un dictamen.

"En Navojoa hay alrededor de cinco negocios suspendidos, anteriormente se han suspendido cerca de 10, pero algunos ya han solventado el requerimiento, en total estamos hablando de 15 establecimientos que en su momento llegaron a ser suspendidos", abundó.

Valdez Reyes precisó que por parte de Protección Civil Municipal, se ha hecho un programa de inspecciones nuevas, acercándose en los establecimientos que puedan representar más riesgo y primeramente que estén ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

"A raíz de todas estas inspecciones han incrementado los reportes y denuncias anónimas, muchos no lo ven como un área de oportunidad, sino como un gasto, cuando se debe priorizar la seguridad", resaltó.

Parte de la revisión que se está llevando a cabo, contempla el comprobar que se tengan detectores de humo, extintores, planes de contingencia y hasta salidas de emergencia, inspecciones que se seguirán realizando.

"Hay mucho trabajo con las inspecciones, pero lo importante es que la sociedad entienda que es por la seguridad", culminó.