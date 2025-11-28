Pide CTM aumento salarial del 20 por ciento

Debido a la disminución del poder adquisitivo por los constantes aumentos en los productos de la canasta básica y diversos servicios, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otras organizaciones obreras están solicitando un incremento del 20 por ciento a los salarios mínimos para el 2026.

Lo anterior lo informó Guillermo Peña Enríquez, dirigente cetemista de Navojoa, quien aclaró que un aumento en ese porcentaje no representará la solución definitiva o que los trabajadores podrán satisfacer cabalmente sus necesidades básicas.

"Pero sí será muy importante para hacer frente a la carestía de la vida y esperemos que el sector empresarial y el Gobierno Federal, en las negociaciones que se realizan, sean sensibles a las demandas de la clase obrera", dijo.

Señaló que en México falta mucho camino por recorrer y avanzar en materia salarial, pero reconoció que en los últimos años, desde el inicio del sexenio anterior, se han tenido logros importantes.

"Antes, en otros gobiernos, se argumentaba que el incremento a los salarios implicaba alzas en los índices inflacionarios y, como consecuencia de ello, generar una situación crítica, pero ya se vio que no es así", dijo.

"Incluso, antes aumentaban los sueldos por debajo de la inflación, pero a partir de la pasada administración se han incrementado en una proporción muy diferente, lo que hay que destacar", agregó.