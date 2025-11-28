  • 24° C
Sonora

Durazo Montaño: El lunes habrá nueva información del caso Waldo`s

Será la Fiscalía quien presente los avances de la investigación que se llevan hasta el momento

Nov. 28, 2025
Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño
A casi un mes de la investigación de los hechos ocurridos en la tienda Waldo´s de Hermosillo, donde al explotar un transformador al interior de la tienda, perdieron la vida 24 personas, será este lunes cuando se presente un nuevo reporte oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

La Fiscalía ha destacado que la investigación ha avanzado con estricto rigor técnico y metodología, así como con respeto al debido proceso y a los derechos humanos, honrando la memoria de las víctimas y reafirmando el compromiso de esclarecer plenamente estos lamentables hechos.

"Ya el fiscal ha estado informando puntualmente de esas investigaciones, van bastante bien. Habrá un corte de caja el lunes de la próxima semana y hay avances muy importantes, pero corresponde a la fiscalía", indicó el gobernador de Sonora.

De acuerdo al último informe presentado por la Fiscalía el pasado lunes 24, contaban con 553 actos de investigación entre dictámenes periciales, acciones de campo y diligencias de gabinete. Además, destacaron la elaboración de 150 dictámenes periciales, iniciando con aquellos enfocados en la identificación y entrega digna de las personas fallecidas, así como en la valoración médico legista de quienes resultaron con algún tipo de lesión y los estudios especializados para determinar con precisión las causas del siniestro.

A la carpeta se han integrado 148 entrevistas y declaraciones, entre ellas las realizadas a víctimas directas e indirectas, testigos, empleados y directivos de la empresa propietaria de la sucursal siniestrada, así como de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Cabe mencionar que en las labores de investigación en el caso de Waldo´s, FGJES ha contado con la participación de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

