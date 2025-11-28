  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Observatoria Todas Mx-Sonora: Falta atención de reportes de violencia contra la mujer

Buscan crear y fortalecer las agrupaciones a nivel estatal y municipal para un servicio más eficiente

Nov. 28, 2025
Lizette Sandoval Meneses, vocera de Observatoría Todas MX en Sonora
Lizette Sandoval Meneses, vocera de Observatoría Todas MX en Sonora

La Observatoria Todas Mx de Sonora, señaló que en el Estado los principales reportes que hacen las familias respecto al tema de violencia contra las mujeres es la ausencia de activación de protocolo Alba, de búsquedas, desestimación de las historiales de violencia y de la información que brindan las familiares, indicó Lizette Sandoval Meneses, vocera de Observatoria Todas MX en Sonora.

A través de este colectivo formado por la sociedad civil y activistas para promover y proteger los derechos de las mujeres en Sonora, que forma parte de una red nacional, hicieron hincapié en que el Banco Estatal de datos e información sobre casos de violencia en contra de las mujeres a la fecha solo registra desapariciones y generalmente está desactualizado.

"La base de datos de feminicidio en Sonora nos indica que son 670 casos de asesinatos violentos, 513 casos de feminicidio, más de 50 variables. En Sonora se ha experimentado un alarmante repunte en la desaparición de menores de edad, en 2024 fueron registrados 258 casos de niñas, niños y adolescentes, cifra que multiplica por más de diez los reportes de años anteriores", expuso Sandoval Meneses.

Además de acuerdo al Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, en el transcurso de este año se reportan 84 casos de menores de edad desaparecidos, 35 niñas y adolescentes.

Respecto a la medida relacionada con el mecanismo para el seguimiento del protocolo Alba, el colectivo detectó que no existe como tal un mecanismo además de la falta de transparencia e información sobre las activaciones. "El protocolo se activa solo en ciertos casos, se sigue dando el argumento de las 78 horas, hay negligencias y retardos en búsquedas".

El colectivo analizó que es viable crear y fortalecer las agrupaciones a nivel estatal y municipal de reacción inmediata para que la policía actúe de manera eficiente y profesional en la intervención y atención de los casos de violencia contra las mujeres.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Durazo Montaño: El lunes habrá nueva información del caso Waldo`s
Sonora

Durazo Montaño: El lunes habrá nueva información del caso Waldo`s

Noviembre 28, 2025

Será fiscalía quien presente los avances de la investigación que se llevan hasta el momento

Plaga de grillos invade a Navojoa
Sonora

Plaga de grillos invade a Navojoa

Noviembre 28, 2025

Una condición que según vecinos, no se presentaba desde hace años

Van más de 400 inspecciones en Navojoa; en cinco establecimientos hay suspensión
Sonora

Van más de 400 inspecciones en Navojoa; en cinco establecimientos hay suspensión

Noviembre 28, 2025

Asegura Protección Civil que se están realizando revisiones permanentes para que los negocios cumplan con la seguridad