Observatoria Todas Mx-Sonora: Falta atención de reportes de violencia contra la mujer

La Observatoria Todas Mx de Sonora, señaló que en el Estado los principales reportes que hacen las familias respecto al tema de violencia contra las mujeres es la ausencia de activación de protocolo Alba, de búsquedas, desestimación de las historiales de violencia y de la información que brindan las familiares, indicó Lizette Sandoval Meneses, vocera de Observatoria Todas MX en Sonora.

A través de este colectivo formado por la sociedad civil y activistas para promover y proteger los derechos de las mujeres en Sonora, que forma parte de una red nacional, hicieron hincapié en que el Banco Estatal de datos e información sobre casos de violencia en contra de las mujeres a la fecha solo registra desapariciones y generalmente está desactualizado.

"La base de datos de feminicidio en Sonora nos indica que son 670 casos de asesinatos violentos, 513 casos de feminicidio, más de 50 variables. En Sonora se ha experimentado un alarmante repunte en la desaparición de menores de edad, en 2024 fueron registrados 258 casos de niñas, niños y adolescentes, cifra que multiplica por más de diez los reportes de años anteriores", expuso Sandoval Meneses.

Además de acuerdo al Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, en el transcurso de este año se reportan 84 casos de menores de edad desaparecidos, 35 niñas y adolescentes.

Respecto a la medida relacionada con el mecanismo para el seguimiento del protocolo Alba, el colectivo detectó que no existe como tal un mecanismo además de la falta de transparencia e información sobre las activaciones. "El protocolo se activa solo en ciertos casos, se sigue dando el argumento de las 78 horas, hay negligencias y retardos en búsquedas".

El colectivo analizó que es viable crear y fortalecer las agrupaciones a nivel estatal y municipal de reacción inmediata para que la policía actúe de manera eficiente y profesional en la intervención y atención de los casos de violencia contra las mujeres.