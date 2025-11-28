  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Inicia el Programa Héroes Paisanos

Brindará apoyo y acompañamiento a los connacionales que llegan a México a través de Sonora

Nov. 28, 2025
Banderazo de arranque del programa "Héroes Paisanos" a través del "Operativo Invierno 2025" en el municipio de Nogales
Banderazo de arranque del programa "Héroes Paisanos" a través del "Operativo Invierno 2025" en el municipio de Nogales

Para garantizar un ingreso, tránsito y salida segura de los connacionales cuando crucen la frontera entre Estados Unidos y México, ayer viernes se llevó a cabo el banderazo de arranque del Programa Héroes Paisanos a través del Operativo Invierno 2025, en el Municipio de Nogales, encabezado por el secretario de Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo, acompañado de titulares de algunas dependencias que participan en estas acciones.

El operativo se activa en esta temporada para brindar la bienvenida a los paisanos que retornan al país para reencontrarse con su familia, ya sea en Sonora o en cualquier otro Estado, para lo cual se llevó a cabo una reunión con el Comité Estatal del Programa Héroes Paisanos y se planificaron las acciones del operativo de este año.

"Durante esta temporada se instalarán módulos de atención en puntos clave para ofrecer seguridad, orientación y un trato digno a nuestras y nuestros paisanos en su tránsito por Sonora", dijo Salazar Razo.

Entre las dependencias que estarán involucradas en la atención de los paisanos se encuentran el Instituto Nacional de Migración en la Entidad, a cargo de Paulo César Lavín; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Seguridad; Protección Civil; la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce); el Consulado de México en Tucson, Arizona; y titulares de aduanas, entre otros.

Los protocolos del programa se activarán de manera inmediata para los paisanos una vez que ingresen a Sonora, y los servicios serán gratuitos en todo el Estado mientras reciban la atención y acompañamiento correspondientes.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Alfonso Durazo equipa el Hospital Universitario del IMSS en Sonora con alta tecnología
Sonora

Alfonso Durazo equipa el Hospital Universitario del IMSS en Sonora con alta tecnología

Noviembre 28, 2025

Esta creación se perfila como un elemento estratégico para fortalecer la atención pública y modernizar la infraestructura sanitaria del estado

Pide CTM aumento salarial del 20 por ciento
Sonora

Pide CTM aumento salarial del 20 por ciento

Noviembre 28, 2025

Es justificado, debido a la carestía de la vida, señaló Guillermo Peña Enríquez, dirigente cetemista de Navojoa

García Fregoso: "La tragedia Waldo´s quedó marcada en la memoria"
Sonora

García Fregoso: "La tragedia Waldo´s quedó marcada en la memoria"

Noviembre 28, 2025

El paramédico de Cruz Roja, relata que a un mes de la tragedia no olvida las condiciones en que salieron las personas