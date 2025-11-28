Inicia el Programa Héroes Paisanos

Para garantizar un ingreso, tránsito y salida segura de los connacionales cuando crucen la frontera entre Estados Unidos y México, ayer viernes se llevó a cabo el banderazo de arranque del Programa Héroes Paisanos a través del Operativo Invierno 2025, en el Municipio de Nogales, encabezado por el secretario de Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo, acompañado de titulares de algunas dependencias que participan en estas acciones.

El operativo se activa en esta temporada para brindar la bienvenida a los paisanos que retornan al país para reencontrarse con su familia, ya sea en Sonora o en cualquier otro Estado, para lo cual se llevó a cabo una reunión con el Comité Estatal del Programa Héroes Paisanos y se planificaron las acciones del operativo de este año.

"Durante esta temporada se instalarán módulos de atención en puntos clave para ofrecer seguridad, orientación y un trato digno a nuestras y nuestros paisanos en su tránsito por Sonora", dijo Salazar Razo.

Entre las dependencias que estarán involucradas en la atención de los paisanos se encuentran el Instituto Nacional de Migración en la Entidad, a cargo de Paulo César Lavín; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Seguridad; Protección Civil; la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce); el Consulado de México en Tucson, Arizona; y titulares de aduanas, entre otros.

Los protocolos del programa se activarán de manera inmediata para los paisanos una vez que ingresen a Sonora, y los servicios serán gratuitos en todo el Estado mientras reciban la atención y acompañamiento correspondientes.