Logran acuerdos a favor del campo

Con el objetivo de establecer los tiempos y mecanismos para realizar el pago de incentivos a productores de trigo panificable, por el ciclo productivo primavera–verano 2024 y otoño–invierno 2024–2025, mediante la apertura de ventanillas en diciembre, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Noel Cota Montaño, se reunieron con agricultores de la Entidad.

El mandatario estatal reconoció el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha brindado al campo sonorense, así como la voluntad de las y los productores del Estado para mantener abierta una mesa de diálogo con acuerdos pactados y evitar el bloqueo de las vías de comunicación, permitiendo el libre tránsito en las carreteras de Sonora.

“Quiero agradecer muy particularmente a nuestra presidenta; de verdad, ha sido extraordinariamente solidaria con nuestro planteamiento en condiciones muy complejas a nivel nacional”, indicó.

En el marco de esta reunión se acordó establecer una mesa de diálogo permanente con las autoridades federales y estatales para atender de manera integral las demandas de los productores. También se informó que, en un periodo no mayor a 15 días, la Secretaría de Agricultura publicará la mecánica operativa para el otorgamiento de incentivos al trigo panificable para el ciclo productivo primavera–verano 2024 y el ciclo otoño–invierno 2024–2025, dentro del Programa Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos.

DIALOGARÁN SOBRE POLÍTICA AGRÍCOLA MEXICANA

De igual forma, se dio a conocer que en un plazo de 21 días la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) abrirá una ventanilla para que las personas que consideren haber sido excluidas sin razón legal del pago de otros ciclos de maíz y trigo puedan presentar su solicitud de revisión. Asimismo, se analizarán y resolverán las peticiones de cada productor en un periodo máximo de 45 días.

En los primeros días de diciembre se llevará a cabo una reunión de trabajo para dialogar sobre la política agrícola mexicana, y quedará establecido el pago a productores de hasta 50 hectáreas por hasta 140 toneladas, considerando el precio de garantía publicado en las reglas de operación vigentes en el caso del trigo. Posterior a ello, se abrirán las ventanillas para los registros correspondientes.

Al concluir la reunión se acordó promover un esquema ordenado de reconversión productiva hacia cultivos con mejores posibilidades de rentabilidad y menor uso de agua, con 20 mil hectáreas de cártamo y mil 500 de cebada.

