Clima en Sonora hoy 30 de noviembre: Nuevo frente frío llegará al Estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 18 de noviembre.
El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que la corriente en chorro subtropical seguirá generando cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia.
Se pronostica que un ambiente muy frío a frío permanezca durante la madrugada y noche, y cálido por el día, condiciones que se mantendrán en la mayor parte del territorio sonorense.
Un nuevo sistema invernal ingresará al estado de Sonora a partir del próximo 3 de diciembre y se extenderá hasta el día 6 de diciembre. Dicho sistema, generará la probabilidad de precipitaciones de moderadas a fuertes, así como un descenso marcando en las temperaturas.
Aunado a esto, se podrán registrar rachas de viento fuertes, así como la posible caída de nieve/aguanieve sobre la región montañosa del Estado.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo. Amaneció con una temperatura mínima cercana a los 12 °C y una humedad relativa del 50 %. Se espera una máxima de 28 °C. Los vientos serán de alrededor de 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h. El cielo permanecerá mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón. Registró una mínima aproximada de 15 °C y humedad del 70 %. La temperatura máxima rondará los 30 °C. Se prevén vientos suaves de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitación.
- Nogales. Inició el día con una mínima cercana a los 6 °C y humedad del 55 %. La máxima alcanzará alrededor de 21 °C. Se esperan vientos de 10 km/h y algunas rachas de 30 km/h. El cielo permanecerá con intervalos nubosos y sin lluvias.
- San Luis Río Colorado. Amaneció con una mínima cercana a los 11 °C y humedad del 60 %. La máxima será de 26 °C. Los vientos rondarán los 15 km/h, con rachas de 35 km/h. Se esperan cielos despejados y nula probabilidad de lluvia.
- Navojoa. Reportó una mínima aproximada de 14 °C y humedad del 75 %. La máxima subirá a 30 °C. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y sin lluvia.
- Agua Prieta. Amaneció con una mínima cercana a los 5 °C y humedad del 70 %. La máxima rondará los 22 °C. Los vientos serán de 10 km/h, con rachas de alrededor de 30 km/h. El cielo permanecerá mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia.
- Guaymas. Inició el día con una mínima de 14 °C y humedad del 70 %. La máxima será de 27 °C. Se esperan vientos de 10 km/h y rachas más fuertes que podrían llegar a los 55 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y sin precipitaciones.