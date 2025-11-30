Clima en Sonora hoy 30 de noviembre: Nuevo frente frío llegará al Estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 18 de noviembre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que la corriente en chorro subtropical seguirá generando cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia.

Se pronostica que un ambiente muy frío a frío permanezca durante la madrugada y noche, y cálido por el día, condiciones que se mantendrán en la mayor parte del territorio sonorense.

Un nuevo sistema invernal ingresará al estado de Sonora a partir del próximo 3 de diciembre y se extenderá hasta el día 6 de diciembre. Dicho sistema, generará la probabilidad de precipitaciones de moderadas a fuertes, así como un descenso marcando en las temperaturas.

Aunado a esto, se podrán registrar rachas de viento fuertes, así como la posible caída de nieve/aguanieve sobre la región montañosa del Estado.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA