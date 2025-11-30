Buscan estudiante de Unison

De manera activa familiares y amigos del joven Juan Carlos Foncerrada Ruíz, se encuentran en la intensa búsqueda del joven estudiante de la Universidad de Sonora y extrabajador del Instituto Nacional Electoral, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 18 de noviembre de este año.

El joven de 30 años, quien cursaba la licenciatura de administración en el campus de Hermosillo, vivía en la casa del estudiante sonorense, y recientemente había renunciado a su trabajo en el INE para enfocarse en sus estudios al cien por ciento, desapareció en la misma capital del Estado.

Familiares del joven se reunieron recientemente con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para solicitar la emisión de la ficha de búsqueda. El hermano de la víctima, Héctor David Foncerrada, dijo que ya tenía dos semanas sin presentarse en la Casa del estudiante sonorense y que ellos creían que sí estaba asistiendo.

Héctor David Foncerrada indicó que la última vez que su hermano tuvo contacto con alguien, fue con un amigo a través de una llamada telefónica, el pasado 18 de noviembre, es decir antes de su desaparición, y que Juan Carlos comentó que se encontraba rumbo al lugar donde vivía, pero nunca llegó.

Por otra parte, también el Comité Ciudadano Seguridad de Hermosillo, así como colectivos de búsquedas y otras plataformas se encuentra apoyando con la difusión de la ficha de búsqueda del joven, solicitando el apoyo y solidaridad de la ciudadanía para brindar cualquier información.

Aunado a lo anterior, si alguien cuenta con datos sobre el paradero de Juan Carlos Foncerrada Ruíz, podrá comunicarse al número telefónico (662) 142 4970 y (662) 229 7369, la llamada será totalmente anónima.

Juan Carlos Foncerrada Ruíz, tenía un tatuaje en mano izquierda del número diez romano y una cicatriz en parte superior de la cabeza de aproximadamente tres centímetros; y su familia lo describe con blanca, cabello castaño claro lacio, labios medianos, ojos grandes de color café, de complexión delgada y de estatura aproximada de 1.70 metros.