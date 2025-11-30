  • 24° C
Sonora

Motofest mueve a miles en Navojoa

Se logró el saldo blanco en lo que fue la edición 2025

Nov. 30, 2025
Motofest mueve a miles en Navojoa

La edición 2025 del Moto Corsarios Fest en Navojoa movilizó la ciudad durante el fin de semana, dejando miles de asistentes que arribaron al municipio y una derrama económica importante.

En esta edición, el evento reunió a amantes del motociclismo provenientes de Sinaloa, Baja California y Sonora, con ciudades como Nogales, Huatabampo, Ciudad Obregón, que arribaron con grupos de motociclistas.

Según autoridades organizadoras del evento, se logró repetir el saldo blanco, gracias a la seguridad implementada y el buen comportamiento de los miles de asistentes que se sumaron.

En esta edición, el evento fue con causa, a través de la donación de un kilo de ayuda para apoyar a DIF Municipal, con una actividad en el que los asistentes se involucraron.

Federico Llamas Arechiga, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Navojoa, describió que se logró una excelente organización en el Motofest, con el arribo de miles de motociclistas bajo la coordinación de Club Corsarios.

En el tema de seguridad, con el apoyo de Tránsito Municipal, dijo que se tuvo el mayor logro, al tener un saldo blanco en un evento de los más grandes que se realizan en la ciudad.

El Motofest se ha consolidado como una de las concentraciones de motociclistas más importantes que se tiene en el Sur de Sonora, en el que tanto clubes como sociedad participan año con año.

La jornada estuvo marcada por la exhibición de motos, pero también por una destacada cartelera musical.

DATO:

Hasta el cierre de edición, no se tenía contabilizada la derrama económica generada ni la asistencia total que tuvo el evento

Edgar Coronado
Edgar Coronado
