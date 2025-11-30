Buscan para 2026 más personal para Protección Civil

Para 2026, se busca que en Navojoa aumente el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) para reforzar las inspecciones a los establecimientos, esto incluiría la contratación de inspectores, así como refuerzos en el área jurídica y de capacitación.

Según el titular de la UMPC, Edmundo Valdez Reyes, actualmente, el departamento opera con cinco elementos, pero se prevé la incorporación de nueve más para mejorar la cobertura y el seguimiento de los casos.

"En el nuevo presupuesto proyectamos reforzar y fortalecer los programas de Protección Civil, pero también la labor de Bomberos, contar con más personal, tanto en áreas jurídicas, vinculación, capacitación, que sea aún más funcional", dio a conocer.

En materia de inspecciones, reveló que Navojoa cuenta con muchos negocios y empresas que deben ser visitados para revisar los planes de contingencia y detectar áreas de oportunidad, por lo que con el actual personal, resulta complicado el poder atender el tema.

"Hay lugares que no requieren solo una visita, sino varias, no todos lo ven como un área de oportunidad, pero es un tema que forzosamente deben atender", indicó.

Aunque de momento no se tiene definido el presupuesto a asignar para reforzar a la Unidad Municipal de Protección Civil, destacó que se cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal, quienes están priorizando la seguridad.

Valdez señaló que las inspecciones son un trabajo complejo y hasta cierto punto incomprendido, pero en el cual se requiere más personal para reforzar las revisiones y sobre todo, evitar una tragedia.

DATO:

Navojoa solo cuenta con cinco inspectores en la actualidad para las revisiones que se están realizando.