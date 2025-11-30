Habrá Módulo Itinerante del Repuve en Navojoa

Durante 1 al 6 de diciembre, Navojoa contará con el Módulo Itinerante del Registro Público Vehicular (REPUVE), el cual se ubicará en la Agencia Fiscal de Navojoa, con el objetivo de concretar los tramites de regularización en automóviles de procedencia extranjera.

Para todos los interesados, la dependencia invitó a agendar su cita a través de la página https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ en el que se trata de un trámite sencillo y fácil de realizar.

Después de cuatro meses de haberse dado está atención en Navojoa, este estará de nueva cuenta en Navojoa, para que los automóviles de procedencia extranjera que aún no han regularizado sus unidades lo puedan hacer.

Parte de los requisitos para concretar el trámite son el título de propiedad, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, una imagen impresa del Número de Identificación Vehicular, además del manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado y haber realizado un pago de 2,500 pesos.

ÁLAMOS TAMBIÉN TENDRÁ

Durante la semana posterior al módulo que se implementará en Navojoa, será el municipio de Álamos quien cuente con el programa, el cual estará disponible del 8 al 12 de diciembre al interior de las oficinas de Turismo.

Las fechas para agendar la cita, serán a partir del 7 de diciembre, con atenciones que estarán disponibles en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.