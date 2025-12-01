  • 24° C
Sonora

Inician peregrinaciones al Santuario Guadalupano

Con fe y devoción inicia el Docenario

Dic. 01, 2025
Hoy, primero de diciembre, iniciaron las actividades del Docenario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad Obregón, con miras a su celebración el día 12 de este mes. La jornada comenzó con el rezo del Rosario y la Misa de Aurora desde las 5:30 de la mañana. Durante el resto del día habrá misas y peregrinaciones.

Cada día se contempla una intención especial en el Santuario Guadalupano. Hoy se pedirá por los enfermos y sus cuidadores; en los próximos días, por los niños, jóvenes, buen clima, médicos, familias, maestros, sacerdotes y por la paz, entre otros.

Como cada año, el 10 y 11 de diciembre se realizará la gran kermés con antojitos mexicanos, convivencia y diversión para toda la familia, en la calle Durango entre Galeana y Zaragoza, a un costado del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

EN CÓCORIT

También este día en Cócorit comienza el Docenario de la Virgen de Guadalupe en la Parroquia de Santa María de Guadalupe, ubicada en esta Comisaría.

Como lo marca la tradición, participarán los barrios y colonias que conforman el pueblo con más de 400 años de historia y cuyas raíces son yaquis. Se realizarán peregrinaciones desde cada barrio hasta llegar a la Parroquia para celebrar la misa, y después continuará la velada en los hogares.

Ana Jusaino
Ana Jusaino

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con 9 años de experiencia en el periodismo de campo. Me desempeño como creadora de contenido digital, que incluye el uso de mi voz, redacción de guiones y selección de temas de interés general. También soy maestra universitaria en materias relacionadas con mi carrera. Y cuento con un diplomado en Estrategias de Marketing.

