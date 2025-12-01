Comerciantes procederán legalmente contra tienda Waldo´s

La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, emprenderá acciones legales en contra de la tienda Waldo´s y de quien resulte responsable por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la explosión de un transformador, informó Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, indicando que en un mes han registrado pérdidas superiores a los 67 millones 500 mil pesos.

Explicó que a un mes del siniestro registrado en la calle Doctor Noriega y Matamoros, los negocios establecidos en las cercanías del lugar han sido gravemente afectados al ser comercios locales y no grandes cadenas como lo es Waldo´s y otras que también están por esa misma zona.

"Desde el día de la tragedia, las ventas en el centro han caído en un 50 por ciento, lo que se traduce en pérdidas superiores a los 67 millones 500 mil pesos durante el primer mes, posteriores al incidente. Esta situación ha puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependen de las pequeñas y medianas empresas del corazón comercial de la ciudad", dijo López Peralta.

Además, señaló que la tienda, "Santory", que también es una cadena comercial, se encuentra operando con transformador al interior de su propia bodega en planta alta, por lo cual hicieron un llamado al presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez y al gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño para que se muestren sensibles ante la realidad. "Los comercios locales hemos cumplido con protección civil y lo seguiremos haciendo en las revisiones realizadas".

El presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, solicitó tanto al gobierno estatal como municipal, programas de apoyo y capacitación, agilización de trámites, disminución de los importes de licencias y permisos, con el objetivo de ofrecer un centro más seguro y digno de visitar, y de igual forma quedan a la espera de los resultados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para proceder conforme a derecho.