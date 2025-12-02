Clima en Sonora hoy, 2 de diciembre: se esperan vientos fuertes, frío extremo y posible nieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió su pronóstico del clima en Sonora para hoy, 2 de diciembre, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos.

De acuerdo con el análisis, la corriente en chorro polar y un río atmosférico continuarán generando condiciones inestables en el estado.

Para este día, se prevén cielos parcialmente nublados y rachas de viento de 40 a 60 km/h en el sur y oriente de Sonora. El ambiente se mantendrá muy frío durante el amanecer, con temperaturas que podrían oscilar entre -5°C y 10°C en las regiones norte y oriente.

Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora el 4 de diciembre, generando un marcado descenso de temperaturas, lluvias ligeras a moderadas, vientos fuertes y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Mínima: 13°C | Máxima: 28°C

| Máxima: Humedad: 75%

Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h

Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 14°C | Máxima: 31°C

| Máxima: Humedad: 90%

Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia

NOGALES

Mínima: 5°C | Máxima: 19°C

| Máxima: Humedad: 80%

Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h

Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 9°C | Máxima: 23°C

| Máxima: Humedad: 50%

Viento: 15 km/h; rachas de 60 km/h

Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

NAVOJOA

Mínima: 14°C | Máxima: 30°C

| Máxima: Humedad: 90%

Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia

AGUA PRIETA

Mínima: 3°C | Máxima: 21°C

| Máxima: Humedad: 85%

Viento: 10 km/h; rachas de 55 km/h

Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

GUAYMAS