Clima en Sonora hoy, 2 de diciembre: se esperan vientos fuertes, frío extremo y posible nieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió su pronóstico del clima en Sonora para hoy, 2 de diciembre, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos.
De acuerdo con el análisis, la corriente en chorro polar y un río atmosférico continuarán generando condiciones inestables en el estado.
Para este día, se prevén cielos parcialmente nublados y rachas de viento de 40 a 60 km/h en el sur y oriente de Sonora. El ambiente se mantendrá muy frío durante el amanecer, con temperaturas que podrían oscilar entre -5°C y 10°C en las regiones norte y oriente.
Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora el 4 de diciembre, generando un marcado descenso de temperaturas, lluvias ligeras a moderadas, vientos fuertes y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 13°C | Máxima: 28°C
- Humedad: 75%
- Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 14°C | Máxima: 31°C
- Humedad: 90%
- Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
- Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia
NOGALES
- Mínima: 5°C | Máxima: 19°C
- Humedad: 80%
- Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 9°C | Máxima: 23°C
- Humedad: 50%
- Viento: 15 km/h; rachas de 60 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
NAVOJOA
- Mínima: 14°C | Máxima: 30°C
- Humedad: 90%
- Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
- Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia
AGUA PRIETA
- Mínima: 3°C | Máxima: 21°C
- Humedad: 85%
- Viento: 10 km/h; rachas de 55 km/h
- Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia
GUAYMAS
- Mínima: 15°C | Máxima: 26°C
- Humedad: 90%
- Viento: 10 km/h; rachas de 60 km/h
- Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia