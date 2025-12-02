  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 2 de diciembre: se esperan vientos fuertes, frío extremo y posible nieve

Protección Civil advierte sobre un nuevo frente frío que ingresará el 4 de diciembre al estado, provocando un marcado descenso de temperaturas

Dic. 02, 2025
Se pronostica un nuevo frente frío en Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió su pronóstico del clima en Sonora para hoy, 2 de diciembre, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos.

De acuerdo con el análisis, la corriente en chorro polar y un río atmosférico continuarán generando condiciones inestables en el estado.

Para este día, se prevén cielos parcialmente nublados y rachas de viento de 40 a 60 km/h en el sur y oriente de Sonora. El ambiente se mantendrá muy frío durante el amanecer, con temperaturas que podrían oscilar entre -5°C y 10°C en las regiones norte y oriente.

Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora el 4 de diciembre, generando un marcado descenso de temperaturas, lluvias ligeras a moderadas, vientos fuertes y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Mínima: 13°C | Máxima: 28°C
  • Humedad: 75%
  • Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
  • Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 14°C | Máxima: 31°C
  • Humedad: 90%
  • Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
  • Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia

NOGALES

  • Mínima: 5°C | Máxima: 19°C
  • Humedad: 80%
  • Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
  • Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 9°C | Máxima: 23°C
  • Humedad: 50%
  • Viento: 15 km/h; rachas de 60 km/h
  • Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

NAVOJOA

  • Mínima: 14°C | Máxima: 30°C
  • Humedad: 90%
  • Viento: 10 km/h; rachas de 40 km/h
  • Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia

AGUA PRIETA

  • Mínima: 3°C | Máxima: 21°C
  • Humedad: 85%
  • Viento: 10 km/h; rachas de 55 km/h
  • Cielo despejado | 0% probabilidad de lluvia

GUAYMAS

  • Mínima: 15°C | Máxima: 26°C
  • Humedad: 90%
  • Viento: 10 km/h; rachas de 60 km/h
  • Cielo mayormente despejado | 0% probabilidad de lluvia
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


