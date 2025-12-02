Congreso de Sonora aprueba el proyecto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 enviado por Alfonso Durazo

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado dio luz verde, por mayoría de votos, al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026. Junto con esta aprobación también avanzó el decreto que contempla diversas reformas y actualizaciones a las disposiciones fiscales vigentes en Sonora.

Según lo expuesto en la sesión, el paquete económico para 2026 asciende a 92 mil 571 millones de pesos, un incremento del 3.8 por ciento respecto al año anterior. La diputada Elia Sallard Hernández, presidenta de la comisión, resaltó que este aumento no incluye nuevas cargas tributarias para la ciudadanía y que la propuesta prioriza áreas clave como programas sociales, educación, vivienda, justicia, infraestructura y obras de agua potable.

POSICIONES A FAVOR Y PREOCUPACIONES EXPUESTAS

Durante el análisis, varios legisladores destacaron el orden y la claridad del proyecto. El diputado Omar Del Valle Colosio reconoció el trabajo del equipo de la Secretaría de Hacienda estatal, mientras que el diputado Fermín Trujillo Fuentes coincidió en que las prioridades presupuestales están bien definidas.

La diputada Alejandra López Noriega también respaldó el proyecto, aunque subrayó la importancia de haber llevado a cabo mesas de trabajo previas para analizarlo a profundidad antes de su aprobación.

Sin embargo, no todas las posturas fueron favorables. La diputada Gabriela Félix Bojórquez votó en contra al argumentar que existen incrementos en impuestos ya establecidos y que áreas como Protección Civil y el Poder Judicial no cuentan con los recursos necesarios. Además, solicitó reuniones adicionales con la Secretaría de Hacienda para revisar el contenido del paquete con mayor detalle.

AVALAN TAMBIÉN REFORMAS FISCALES PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO

En la misma sesión, la comisión aprobó una iniciativa del Ejecutivo estatal que plantea modificar distintas disposiciones fiscales. Entre ellas se encuentran actualizaciones al Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Control Vehicular y la normativa que regula establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

La diputada Félix Bojórquez presentó reservas sobre estas modificaciones, pero ninguna fue aprobada por la comisión.

LOS SIGUIENTES PASOS DEL PAQUETE ECONÓMICO

Tras su aprobación, los proyectos serán turnados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que se incluyan en el orden del día de una próxima sesión legislativa, donde se definirá su avance final.

A la reunión asistieron también las diputadas Jazmín Gómez Lizárraga y Ernestina Castro Valenzuela, así como los diputados Héctor Castelo Montaño, René García Rojo y David Figueroa Ortega, además de representantes de la Secretaría de Hacienda estatal.