Navojoa en los primeros lugares por casos de dengue

Navojoa registró un nuevo repunte por casos de dengue, al alcanzar un total de 122 confirmados, entre los que se contabiliza una defunción, colocando al municipio en sexto lugar con mayor incidencia de casos.

El municipio se sitúa solo por debajo de municipios como Guaymas, Cajeme, Hermosillo, Bacum y San Ignacio Río Muerto, quienes presentan cifras récord, sin embargo, la condición resulta alarmante al registrarse uno de los fallecimientos por la enfermedad a nivel local.

La estadística presenta por la Secretaría de Salud en Sonora, a través del Informe Epidemiológico Semanal de Enfermedades Transmitidas por Vector, confirma que la incidencia de casos por dengue en Sonora sigue al alza, alcanzándose ya 3,599 casos en el presente año.

En lo que respecta a Navojoa, durante la última semana se contabilizaron 10 nuevos casos, sin embargo el repunte se ha mantenido semana a semana, aunque en menor registro en comparación con otras ciudades del estado, los cuales llegaron a contabilizar hasta 194 casos en una semana, como lo fue Cajeme.

Acciones municipales para controlar el dengue

Juan Carlos Cañedo, director de Salud Municipal, instó a la comunidad a no bajar la guardia, seguir promoviendo las acciones de patio limpio y continuar sumándose al descacharre, lo que limite la presencia de moscos y la circulación de la enfermedad.

A nivel municipal, declaró que se han intensificado las jornadas de descacharre, con jornadas en las que trabajan seis días de la semana; en la actual semana se estará trabajando en las colonias Nueva Generación, 16 de septiembre, las Torres, 23 de abril, Infonavit Sonora, Tetaboca, Real del Alamo, Tepeyac y Rosario Ruelas, todas ellas al oriente de la ciudad.