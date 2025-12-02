  • 24° C
Sonora

Staus trabajará en aumento salarial para el 2026

Buscarán superar el 4% y el compromiso de aumentos salariales iguales a la inflación de cada año

Dic. 02, 2025
Sindicato de Trabajadores y Académicos del Estado de Sonora (Staus)

El Sindicato de Trabajadores y Académicos del Estado de Sonora (Staus), acordó a través congreso general resolutivo, que uno de los temas principales de políticas estratégicas a seguir para el año 2026 será sobre sobre el eje de la revisión salarial del 2026, para buscar superar los topes de cuatro por ciento de aumento salarial.

Detallaron que se trata de un incremento directo al salario del 10 por ciento de retroactivo al 01 de enero de 2026, un aumento salarial de emergencia del cuatro por ciento efectivo el 01 de julio de 2026, un incremento del dos por ciento a la nivelación salarial y otro incremento del uno por ciento al concepto de rezonificación.

Además, considerando la existencia de una pérdida de poder adquisitivo promedio de 40 por ciento de 1990 a 2025, el Staus propuso un programa de recuperación salarial a cinco años que consiste en pactar con el gobierno estatal y federal para que este inicie en 2026 y concluya en 2030.

Por otra parte, para los profesores que se encuentran laborando por honorarios, se está pidiendo el aumento del salario mínimo, para valorar el realizar una propuesta adicional de retabulación para ese sector de académicos, además de un monto fijo en el tema de las prestaciones que incluyen despensa, complemento de material didáctico, fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores y otras.

Asimismo, el sindicato se mantendrá en la lucha para que se establezca el compromiso de otorgar aumentos salariales iguales a la inflación de cada año más un siete por ciento adicional, y también incrementar otras prestaciones económicas particularmente las relativas a salud, como el seguro de gastos médicos mayores y el fondo de medicina preventiva.

Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

