Regulariza REPUVE autos "chuecos" en Navojoa

En apoyo a los ciudadanos interesados en realizar el trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el Registro Público Vehicular (Repuve) instaló el módulo itinerante en Navojoa.

Personal de la dependencia informó que atenderán hasta el viernes 5 de diciembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en la Agencia Fiscal del Estado, ubicada por la avenida José María Morelos, esquina con García Morales.

Las autoridades señalaron que la cita previa es un requisito indispensable, que debe agendarse de manera exclusiva a través del portal oficial del programa, que es regularizaauto.sspc.gob.mx

Indicaron que el horario para la revisión de títulos es de las 8:00 a las 10:00 de la mañana y agregaron que otro punto importante a tomar en cuenta es la antigüedad del vehículo, ya que, para poder ser elegible para la regularización, el automóvil debe haber estado en territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021.

Por su parte, Fidel Lugo Ayala, dirigente de la organización Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa), informó que el programa de legalización concluye el 30 de septiembre del 2026, por lo que exhortó a las personas que no han regularizado sus unidades, ya sea de serie de número como de letra, a que acudan al módulo mencionado.

Estimó que en los municipios de la Región del Mayo se tienen alrededor de 6 mil vehículos sin legalizar, por lo que seguirán trabajando para disminuir ese rezago.

Afirmó que se ha avanzado en el proceso de regularización, en lo que han sido muy importantes, dijo, las gestiones realizadas por la organización a su cargo.

Finalmente, Lugo Ayala informó que Sippafa está solicitando al Gobierno Federal la modificación del decreto, a fin de que se contemple a los automóviles que ingresaron después del 19 de octubre del 2021.

DATO

El módulo de Repuve estará en Álamos, en las oficinas de Turismo, del 8 al 12 de diciembre