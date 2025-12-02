HCV: Hermosillo debe resolver tema del agua para su crecimiento

La capital del Estado debe enfocarse en tener un suministro de agua confiable que asegure la calidad de vida, atraiga inversión y reduzca la sobreexplotación de acuíferos, para que la ciudad pueda crecer, y para esto se debe resolver el manejo de vital líquido, analizó el colectivo Hermosillo Cómo Vamos.

Detallaron que, en la ciudad del sol, hay un déficit de agua para sostener crecimiento urbano e industrial y que solo 35 por ciento de empresas considera asequible el servicio, además de que la extracción subterránea supera la recarga natural de acuíferos, mientras que el actual nivel de eficiencia en la gestión hídrica genera fugas, altos costos y frena la confianza de inversionistas, sin contar que la situación genera tensiones sociales y económicas por la escasez.

"El reto es usar mejor lo que ya tenemos y diversificar fuentes, eliminar las pérdidas de agua para mejorar la eficiencia física, ampliar micromedidores domésticos, aprovechar las nuevas tecnologías para identificar fugas, y un mercado de agua que permita reasignar concesiones hacia usos más productivos, con apoyo técnico y subsidios agrícolas para mitigar costos políticos", resaltó como solución Hermosillo, Cómo Vamos.

Además, indicaron que la percepción de riesgo hídrico erosiona la confianza de inversionistas que comparan a Hermosillo con otras ciudades donde el servicio es más confiable. "La baja eficiencia en la gestión agrava el problema: persisten fugas, altos costos y sobreexplotación. Aunque la satisfacción empresarial pasó de 54% en 2016 a 73% en 2020, el agua sigue siendo un freno para nuevas inversiones".

Ante las soluciones presentadas, incluyendo el reutilizar aguas residuales en industria y riego de áreas verdes se espera el crecimiento de la ciudad, pues Hermosillo consume más de lo que sus acuíferos pueden reponer y la extracción subterránea ya supera con creces la recarga natural, posicionándolo en una condición hace que la localidad vuelva frágil la base del crecimiento urbano e industrial.