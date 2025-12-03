Claudia Sheinbaum asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington: ¿se reunirá con Donald Trump?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá este viernes 5 de diciembre al sorteo de grupos del Mundial 2026, que se realizará en Washington D. C. a las 11:00 horas.

Durante "la mañanera del pueblo", Sheinbaum detalló que este jueves dará a conocer su itinerario completo, aunque adelantó que la invitación fue confirmada tanto por el Presidente de la FIFA como por el propio Departamento de Estado estadounidense.

¿SE REUNIRÁ CON DONALD TRUMP?

El evento, dijo, será breve y su participación se limitará a abrir una de las esferas que definirán el grupo que encabezará México en la fase inicial del torneo.

La ceremonia, que también podría contar con la presencia del Primer Ministro canadiense Mark Carney, establecerá la integración de los 12 grupos que conformarán la primera fase del Mundial, el primero en la historia con 48 selecciones.

Además, podría concretarse su primer encuentro presencial con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el inicio del nuevo Gobierno en enero pasado.

"Sí voy a ir. Mañana les platicamos, es un evento muy corto, hablé con el presidente de la FIFA, hubo conocimiento y estoy invitada y estaría contenta de percibirnos el presidente Trump allá. Es un evento muy corto, va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump y su servidora... Es un buen momento de estar los dos presidentes y el primer ministro juntos, de que América del Norte está presente", informó durante la mañanera.

POSIBLES RIVALES DE MÉXICO PARA EL PARTIDO INAUGURAL

La FIFA reveló recientemente una lista con los once equipos que podrían enfrentarse a México en el partido inaugural, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca. Panamá quedó descartada al pertenecer también a la Concacaf, ya que el reglamento prohíbe que dos equipos de la misma confederación compartan grupo.

Los posibles rivales de México para la inauguración son:

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Con el sorteo de este viernes, se activan formalmente los preparativos finales rumbo al Mundial 2026. México será sede de 13 partidos distribuidos entre el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA, mientras que Estados Unidos llevará la mayor parte de los encuentros.