Infonavit y el Fovissste dan opciones de crédito para remodelar tu hogar al cierre del año

La recta final del año suele motivar a muchas familias a mejorar su vivienda. Ya sea para vivir con mayor comodidad, preparar el inmueble para renta o aumentar su valor de venta, la remodelación se vuelve uno de los propósitos más comunes en diciembre. En este contexto, los créditos del Infonavit y el Fovissste continúan siendo las herramientas más utilizadas para financiar estos proyectos, según reportó El Economista.decisión

Sin embargo, antes de elegir un crédito, especialistas recomiendan analizar cuidadosamente la situación financiera y el alcance real de la obra. Roberto Reveles, gerente comercial de Inmuebles24 en la Ciudad de México, señaló que conocer los programas disponibles es clave para tomar una buena decisión.

El Infonavit ofrece dos productos principales diseñados específicamente para proyectos de mantenimiento o renovación. Cada uno se adapta a diferentes necesidades y perfiles.

CÓMO FUNCIONA MEJORAVIT Y QUÉ TRABAJOS PERMITE

Mejoravit está enfocado en mejoras que no modifican la estructura de la vivienda. Se utiliza principalmente para proyectos como pintura, impermeabilización, cambios en cocina o baño y reparaciones menores.

Los montos disponibles van desde 10,318.37 hasta 163,030.21 pesos, siempre que el solicitante no rebase el 90 por ciento de su Subcuenta de Vivienda.

Las tasas de interés dependen del monto solicitado. Para créditos de hasta 41,273.47 pesos, la tasa es del 10 por ciento anual, mientras que para montos superiores se aplica una tasa fija de 11 por ciento, con plazos de hasta 10 años.

Entre los requisitos se encuentran tener relación laboral vigente, estar registrado en una Afore, autorizar consulta en Buró de Crédito y no contar con otro crédito Infonavit activo.

QUÉ ES EQUIPA TU CASA Y CUÁNDO CONVIENE USARLO

Equipa tu Casa funciona como complemento del crédito hipotecario del Infonavit, permitiendo adquirir materiales para mejorar una vivienda nueva o usada sin necesidad de obra mayor.

El financiamiento va de 10,318.37 a 68,789.12 pesos y se deposita directamente en la cuenta del acreditado. Este crédito mantiene la misma tasa y forma de pago del financiamiento hipotecario original, lo que facilita su administración.

ALTERNATIVAS DEL FOVISSSTE PARA REMODELACIONES MÁS GRANDES

Para los trabajadores del Estado, el Fovissste cuenta con un crédito destinado a ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda. Esta opción es ideal para quienes buscan modificar de manera significativa su propiedad.

El monto máximo puede alcanzar hasta 498,721.70 pesos, equivalente a 145 UMA. El organismo recomienda utilizar su simulador oficial para calcular el monto aproximado de acuerdo con el salario del trabajador.

Los requisitos incluyen ser trabajador activo, contar con al menos 18 meses de aportaciones a la Subcuenta de Vivienda y no encontrarse en proceso de pensión. La tasa de interés oscila entre 4 y 6 por ciento, y el pago se realiza mediante descuento por nómina equivalente al 30 por ciento del sueldo básico.

¿QUÉ PROGRAMA ELEGIR SEGÚN EL TIPO DE REMODELACIÓN?

La elección del crédito depende en gran medida del tipo de obra:

Si se trata de mejoras ligeras, como mantenimiento o renovación básica, Mejoravit suele ser la opción ideal por su accesibilidad y alcance.

ligeras, como mantenimiento o renovación básica, suele ser la opción ideal por su accesibilidad y alcance. Para quienes desean equipar la vivienda pero sin realizar obras profundas, Equipa tu Casa es una alternativa práctica, sobre todo si ya existe un crédito hipotecario activo.

es una alternativa práctica, sobre todo si ya existe un activo. Si la remodelación implica ampliaciones, cambios estructurales o proyectos de mayor inversión, el crédito del Fovissste es el más adecuado debido a sus montos más elevados.

RECOMENDACIONES ANTES DE SOLICITAR UN CRÉDITO

De acuerdo con Roberto Reveles, es importante tener claridad sobre el objetivo del proyecto, el presupuesto real, la capacidad de pago mensual y el tiempo estimado de obra. También es recomendable comparar tasas, plazos y reglas entre instituciones para evitar sorpresas en el costo final.

Puede no ser una buena idea optar por estos financiamientos cuando la obra requiere modificar la estructura y el programa elegido no lo permite, cuando no existe estabilidad laboral o cuando la Subcuenta de Vivienda tiene un saldo bajo. En el caso de Mejoravit, tampoco aplica si ya existe un crédito Infonavit activo.

CÓMO APROVECHAR ESTOS APOYOS AL CIERRE DEL AÑO

Tanto Infonavit como Fovissste ofrecen alternativas accesibles para mejorar un hogar sin comprometer los ahorros personales. Con una buena planeación, conocimiento de las reglas y un uso responsable del crédito, estos programas pueden ser una herramienta clave para comenzar el próximo año con una vivienda renovada.