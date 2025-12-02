Beltrones llama al gobierno a escuchar el descontento social en México

En un país donde la tensión política y social crece día con día, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo con quienes piensan diferente. Para el legislador, esta es la única vía para contener la crispación nacional y recuperar la gobernabilidad.

Durante una entrevista, Beltrones aseguró que la ciudadanía no exige la salida de la presidenta, sino que piden que gobierne para todos y con resultados tangibles. “Hoy, nadie está pidiendo que se vaya la presidenta. Lo único que le están pidiendo es que gobierne y que gobierne bien, para todos. Queremos que se quede y dé buenos resultados”, afirmó.

UN PAÍS CON INCONFORMIDAD CRECIENTE

El senador señaló que México atraviesa un ambiente de molestia y frustración acumulada por distintos sectores. Productores agrícolas protestando en carreteras, jóvenes de la generación Z marchando en múltiples ciudades, hechos violentos como el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las desapariciones y homicidios diarios, conforman —dijo— un panorama que no puede ser ignorado.

Para Beltrones, estos hechos son una muestra de una realidad que el gobierno ha evitado reconocer. “Hoy tenemos un gobierno que acumula poder, pero no eficacia”, expresó, destacando que la administración federal tiende a interpretar toda crítica como un ataque y no como un derecho ciudadano.

ESCUCHAR PARA GOBERNAR MEJOR

El legislador insistió en que la crítica constructiva, cuando es escuchada, se convierte en una herramienta valiosa para mejorar el rumbo del país. “Exponer la realidad es un derecho ciudadano. La crítica constructiva, pero sobre todo aquella que se escucha, sirve para hacer buenos gobiernos”, comentó.

Beltrones remarcó que los movimientos sociales no surgen por casualidad, sino como una reacción a problemáticas reales que exigen atención. Por ello, llamó al gobierno a abandonar la idea de conspiraciones detrás de cada inconformidad y, en cambio, abrir espacios de diálogo genuino.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS

El senador planteó que México aún puede encontrar un camino positivo si se permite negociar con quienes tienen una visión diferente. “Es necesario abrir diálogo con quienes piensan distinto, pero no solo diálogo, sino comprensión de lo que les preocupa como país”, señaló.

Aseguró que, si el gobierno escucha, dialoga y atiende esas preocupaciones, se puede generar una nueva oportunidad nacional. De lo contrario, advirtió, la distancia entre autoridades y ciudadanos seguirá ampliándose.

“QUEREMOS QUE SE QUEDE Y DÉ RESULTADOS”

Finalmente, Beltrones reiteró que la mayoría de los mexicanos quiere estabilidad y soluciones, no confrontación. “Nadie está pidiendo que se vaya la presidenta; se le está pidiendo que gobierne bien y para todos”, insistió.

Para avanzar, dijo, es fundamental que el gobierno reconozca la legitimidad de los movimientos sociales y la necesidad de atender sus causas. Solo así, concluyó, podrá disminuir la crispación que hoy se vive en México y fortalecer la gobernabilidad para los próximos años.