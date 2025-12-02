¡Pégale al Gordo en el Sorteo de Navidad 2025!: ¿Cuánto cuesta el cachito y cómo saber si tu número ganó?

El Sorteo Gordo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año para los aficionados a la Lotería Nacional. Cada 24 de diciembre, miles de mexicanos participan con la esperanza de llevarse alguno de los más de 16 mil 700 premios que se reparten entre 80 mil números disponibles, del 00001 al 80,000. Con sus cuatro series, este sorteo reparte un total de 430 millones 259 mil 200 pesos.

¿CUÁNTO CUESTA PARTICIPAR?

El acceso a este sorteo depende del número de cachitos que elijas adquirir. Cada uno tiene un valor individual de 120 pesos, pero también es posible comprar series completas:

1 serie (20 cachitos): $2 mil 400

2 series (40 cachitos): $4 mil 800

3 series (60 cachitos): $7 mil 200

4 series (80 cachitos): $ mil 600

Cuantas más series compres, mayor será el premio al que puedes acceder.

¿CUÁNTO PUEDES GANAR?

El Gordo de Navidad es un sorteo mayor, en el que uno de cada cinco boletos obtiene algún premio. Esto significa que las posibilidades de ganar algo son significativamente altas comparadas con otros sorteos.

Dependiendo de cuántas series compres, puedes aspirar hasta a:

4 series: 204 millones de pesos

3 series: 153 millones de pesos

2 series: 102 millones de pesos

1 serie: 51 millones de pesos

1 cachito: 2 millones 550 mil pesos

TIPOS DE PREMIOS

El sorteo incluye cuatro modalidades de premios, lo que incrementa las posibilidades de obtener una recompensa.

PREMIOS DIRECTOS

Son los números anunciados durante el sorteo por los famosos "niños gritones". En total son 526 premios directos, entre los que destacan:

Premio mayor : 51 millones por serie (204 millones si se tienen las cuatro series).

: 51 millones por serie (204 millones si se tienen las cuatro series). Segundo premio: 3.2 millones por serie (12.8 millones por cuatro series).

Premios adicionales de 200 mil, 100 mil, 60 mil, 20 mil, 16 mil, 14 mil y 12 mil por serie.

PREMIOS POR APROXIMACIÓN

Estos premios benefician a los números cercanos a los ganadores principales, especialmente los que forman parte de su misma centena. En total se entregan 198 premios por aproximación, entre los que se encuentran:

100 mil pesos para los números anterior y posterior al premio mayor.

8 mil pesos para otros números de la misma centena.

50 mil pesos para números anterior y posterior al segundo premio.

6 mil pesos cada una, para los números comprendidos en la centena del número del segundo premio

PREMIOS POR TERMINACIÓN

Se otorgan a los números cuyas últimas cifras coinciden con las del premio mayor o el segundo premio. En total son 806 premios, que van desde:

100 mil pesos (cuatro últimas cifras iguales al premio mayor).

50 mil pesos (cuatro cifras iguales al segundo premio).

8 mil y 6 mil pesos para coincidencias de tres o dos cifras.

REINTEGROS

El reintegro se obtiene si el último dígito de tu número coincide con el del premio mayor, segundo o tercer premio. En total se reparten 15 mil 192 reintegros, así:

7 mil 200 por coincidir con la última cifra del premio mayor.

7 mil 992 por coincidir con el segundo premio.

¿CÓMO SABER SI GANASTE?

Existen tres métodos rápidos y confiables para verificar tu número:

LISTA DE PREMIOS

La lista oficial se publica al día siguiente del sorteo en los expendios de Lotería Nacional y también puede consultarse en línea.

VERIFICADOR DE CACHITOS

Una herramienta digital que te permite ingresar tu número y saber de inmediato si obtuviste un premio.

REDES SOCIALES OFICIALES

La Lotería Nacional publica de manera cotidiana los resultados de todos sus sorteos, incluido el Gordo de Navidad.