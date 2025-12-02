Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 y donará su boleto a una niña aficionada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que no acudirá a la inauguración del Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en el Estadio Azteca.

La mandataria reiteró que el boleto que le corresponde como jefa de Estado será regalado a una niña aficionada al futbol que no tenga los recursos para asistir al evento.

SHEINBAUM CONFIRMA QUE NO ASISTIRÁ A LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

“Ya lo había dicho desde hace tiempo. Pienso que es una oportunidad para quien no la tiene, que transforma vidas. Yo había tomado esa decisión hace mucho”, señaló durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sheinbaum insistió en que su determinación es definitiva: “No iría”. Según explicó, su intención es que una menor tenga la posibilidad de vivir una experiencia única en un evento deportivo de talla mundial.

PRESENCIA DE LÍDERES INTERNACIONALES

Sobre la presencia de líderes internacionales en la ceremonia inaugural, la presidenta informó que aún no se tiene certeza sobre qué jefes de Estado asistirán y recordó que, de hacerlo, recibirían el trato protocolario correspondiente. “Todavía no sabemos quiénes van a venir… es temprano para saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les daríamos”, comentó.

La Casa Blanca confirmó este lunes que Donald Trump asistirá a la ceremonia organizada por la FIFA, mientras que el primer ministro canadiense, Carney, anunció la semana pasada que también estará presente.

Respecto al proceso para entregar el boleto 0001 y la posibilidad de que la niña ganadora acuda con un acompañante, Sheinbaum explicó que aún debe revisarse el protocolo con la FIFA y con las autoridades del Estadio Banorte.

La mandataria reiteró que su decisión responde al compromiso de abrir espacios y oportunidades a quienes no tienen acceso a este tipo de experiencias y aseguró que su gobierno seguirá afinando los detalles del sorteo y la logística para la entrega del boleto.