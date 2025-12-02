Farmacias del Bienestar: Inicia hoy 2 de diciembre el nuevo modelo de abasto de medicamentos

El Gobierno de Sheinbaum anunció el inicio de la expansión del modelo de atención primaria con el arranque del programa Farmacias del Bienestar en el Estado de México, este martes 2 de diciembre durante la conferencia matutina.

ABASTO DE MEDICINAS COMPLEMENTA SALUD CASA POR CASA

Este esquema complementa la estrategia Salud Casa por Casa y funcionará como el mecanismo mediante el cual se surtirán las recetas de médicos y enfermeras que visitan a adultos mayores y personas con discapacidad directamente en sus hogares.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se espera que este programa opere en todo el país para marzo de 2026, con el objetivo de garantizar acceso gratuito y oportuno a medicamentos para enfermedades crónicas, sin trámites ni desplazamientos innecesarios.

Subrayó que la estrategia busca que la atención preventiva llegue hasta donde están los pacientes, especialmente quienes enfrentan barreras de movilidad.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el personal de salud ya realizó 8 millones 818 mil 488 visitas domiciliarias, en las que se levantaron expedientes clínicos digitales, se dieron consultas gratuitas y se recopilaron datos médicos en tiempo real mediante tabletas.

Con este proceso se pretende asegurar la continuidad del tratamiento de padecimientos como hipertensión y diabetes, que representan la mayor carga de enfermedad en los adultos mayores.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS FARMACIAS DEL BIENESTAR?

Para evitar filas en los centros de salud, Sheinbaum explicó que se instalarán módulos de Farmacias del Bienestar afuera de estas unidades, de modo que los pacientes puedan surtir sus recetas sin complicaciones.

Actualmente ya operan más de 500 módulos en el Estado de México, sin necesidad de citas, fichas o trámites.

Cada módulo cuenta con un inventario inicial de más de 5 mil cajas de medicamentos y un catálogo de 22 fármacos, suficientes para cubrir el 80% de las necesidades médicas de la población objetivo.

El subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark, indicó que hasta ahora se han diagnosticado casi 14 millones de adultos mayores y personas con discapacidad, quienes ya cuentan con una valoración médica inicial para integrar su expediente digital.

En los casos donde se detectan por primera vez enfermedades crónicas, los pacientes son canalizados a una consulta telefónica con un médico, quien genera las recetas para iniciar su tratamiento.

Las brigadas regresarán cada dos meses para evaluar signos vitales, renovar recetas y mantener el control de los padecimientos.

El arranque oficial se realizó con enlaces a cuatro puntos del Estado de México donde ya se surten recetas:

Unidad Médica Rural San Ignacio de Loyola en Atlacomulco

Centro de Salud Santa Clara en Ecatepec

Centro de Salud Benito Juárez en Naucalpan

Centro de Salud Coronel Darío Ramírez en Valle de Chalco

Sheinbaum resumió la intención del programa con un mensaje directo: "Queremos que tengan salud y medicamentos gratuitos, cerca de su hogar y sin barreras".