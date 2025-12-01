Hallan con vida a dos agentes de la SSPC secuestrados en Zapopan, Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), secuestrados en Zapopan, Jalisco, fueron hallados con vida y en buen estado de salud.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum leyó una tarjeta informativa en la que se notificaba la localización exitosa de ambos elementos. "Los dos agentes secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud", expresó.

La mandataria agregó que el mensaje le fue entregado momentos antes y pidió que el secretario del ramo ampliara la información.

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que los agentes "se encuentran bien y pronto estarán con sus familias".

Además, agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en las labores de búsqueda.

¿DESDE CUÁNDO ESTABAN DESAPARECIDOS?

Los dos agentes habían sido reportados como desaparecidos desde el martes 25 de noviembre de 2025, mientras realizaban trabajos de inteligencia e investigación de campo en Jalisco.

Según la dependencia, se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial cuando se perdió comunicación con ellos.

Al rastrear su ruta, personal federal localizó la unidad abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en Zapopan, lo que activó un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.

La SSPC reiteró que mantiene coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco, así como con la Sedena, Semar y Guardia Nacional, para el seguimiento del caso y las investigaciones correspondientes.