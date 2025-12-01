Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de ayer presentó su nuevo libro "Grandeza", mediante un video grabado desde su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas.

"Nos dio mucho gusto verlo, verlo bien; se ve muy bien, muy contento, sano, tranquilo. Nos dio mucho gusto verlo, con su libro, además", mencionó la mandataria al destacar el buen ánimo del exmandatario durante su mensaje público.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que México no enfrenta ninguna de las circunstancias que Andrés Manuel López Obrador planteó como motivos para volver a la vida pública.

SHEINBAUM DESCARTA CONDICIONES PARA EL POSIBLE RETORNO DE AMLO A LA VIDA PÚBLICA

La presidenta de México afirmó este lunes que en el país no se presenta ninguna de las tres condiciones que el expresidente mencionó como posibles razones para retomar la vida pública: un atentado contra la democracia, un intento de golpe de Estado o acoso en su contra, o una amenaza a la soberanía nacional.

"Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que plantea, y el pueblo de México está con el proyecto. Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas, y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo; sábado 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, ahí nos vemos", dijo la presidenta.

También recordó que AMLO ha dedicado más de tres décadas a la vida pública como dirigente social, político y posteriormente como presidente, por lo que ahora atraviesa una etapa de reflexión, sin dejar de respaldar la transformación. "Hay que leer el libro y lo que representa de orgullo para las y los mexicanos", afirmó.

Sheinbaum subrayó que el movimiento que encabeza mantiene cohesión social y cercanía con la ciudadanía. "El pueblo está unido, fuerte, y el movimiento va avanzando. Somos un movimiento social que está en el poder, que no tiene divorcio entre pueblo y Gobierno y que no renuncia a sus principios", declaró.

CONDICIONES POR LAS QUE AMLO VOLVERÍA A LA VIDA PÚBLICA

En su mensaje dominical, López Obrador reiteró que solo volvería a las calles si ocurre alguna de las siguientes situaciones: un atentado contra la democracia; un intento de golpe de Estado o acoso en contra de la presidenta; o un ataque a la soberanía nacional.

Además, aclaró que no presentará su libro en plazas públicas para no "hacer sombra" a la actual mandataria: "Ella es la que conduce y lo está haciendo bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos, muy unidos".

Sheinbaum concluyó agradeciendo las palabras del exmandatario y expresó su satisfacción por verlo nuevamente en público, invitando a la ciudadanía a leer "Grandeza".