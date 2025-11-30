"Estoy jubilado": AMLO reaparece tras un año, habla de su retiro y presenta su libro "Grandeza"

Andrés Manuel López Obrador volvió a escena pública este domingo 30 de noviembre, después de más de un año de apariciones esporádicas desde que entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024.
Fiel a su estilo, lo hizo a su manera: sin prisas, desde su rancho en Palenque, Chiapas, y con un mensaje directo que dejó claro que su retiro político no tiene reversa.
REAPARICIÓN PÚBLICA DE AMLO A TRAVÉS DE YOUTUBE
La transmisión, de unos 15 minutos y difundida también en YouTube, marcó su primer acto público desde su salida del poder. En el video aparece en un entorno rural, relajado, entre árboles y muebles de madera.
En una de las imágenes adjuntas se le ve sentado en una mecedora, con una taza en la mano y varios ejemplares de Grandeza a su lado. Cero artificios, cero prisas. Y sí, con esa serenidad que a veces parece competir con el clima cálido de Chiapas.
AMLO HABLA SOBRE SU RETIRO
AMLO afirmó con contundencia que su retiro no es una maniobra ni un descanso temporal: "Estoy jubilado", dijo.
Recalcó que no actuará como poder detrás del trono, no buscará influencia política ni protagonismo, y que su vida ahora gira en torno a escribir, reflexionar y reconstruir, según sus palabras, la teoría y práctica de la política desde otra perspectiva.
Incluso comentó que sus visitas a la Ciudad de México han sido privadas y estrictamente familiares; no habrá gira promocional del libro.
También aprovechó para enviar un mensaje a su movimiento político. Llamó a mantener la unidad dentro de la Cuarta Transformación y pidió no obstaculizar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que ella es quien gobierna y que no habrá intromisiones, dejando claro que su etapa como figura activa ya terminó.
AMLO SOBRE SU LIBRO GRANDEZA
Mediante una publicación en su cuenta de X, el expresidente presentó su libro Grandeza, acompañado de un mensaje centrado en los pueblos originarios y en la herencia cultural del México antiguo.
Para reforzar la idea, citó al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y su concepto de la "civilización negada", insistiendo en que el país sigue siendo una potencia cultural gracias a ese legado que, según él, aún no recibe el reconocimiento que merece.
Sobre el contenido de Grandeza, López Obrador explicó que el libro busca reivindicar a los pueblos originarios y su importancia cultural, histórica y moral para el país.
Plantea una revisión crítica de la narrativa oficial sobre México y destaca la resistencia, los conocimientos y las prácticas ancestrales como cimientos de la identidad nacional.
El video ya suma miles de interacciones y reabre el debate sobre la figura de AMLO en su nueva etapa: un político retirado que, aun desde la distancia, sabe cómo generar conversación. Y vaya que lo logró.