"Estoy jubilado": AMLO reaparece tras un año, habla de su retiro y presenta su libro "Grandeza"

Andrés Manuel López Obrador volvió a escena pública este domingo 30 de noviembre, después de más de un año de apariciones esporádicas desde que entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024.

Fiel a su estilo, lo hizo a su manera: sin prisas, desde su rancho en Palenque, Chiapas, y con un mensaje directo que dejó claro que su retiro político no tiene reversa.

REAPARICIÓN PÚBLICA DE AMLO A TRAVÉS DE YOUTUBE

La transmisión, de unos 15 minutos y difundida también en YouTube, marcó su primer acto público desde su salida del poder. En el video aparece en un entorno rural, relajado, entre árboles y muebles de madera.

En una de las imágenes adjuntas se le ve sentado en una mecedora, con una taza en la mano y varios ejemplares de Grandeza a su lado. Cero artificios, cero prisas. Y sí, con esa serenidad que a veces parece competir con el clima cálido de Chiapas.

AMLO HABLA SOBRE SU RETIRO

AMLO afirmó con contundencia que su retiro no es una maniobra ni un descanso temporal: "Estoy jubilado", dijo.

Recalcó que no actuará como poder detrás del trono, no buscará influencia política ni protagonismo, y que su vida ahora gira en torno a escribir, reflexionar y reconstruir, según sus palabras, la teoría y práctica de la política desde otra perspectiva.

Incluso comentó que sus visitas a la Ciudad de México han sido privadas y estrictamente familiares; no habrá gira promocional del libro.

También aprovechó para enviar un mensaje a su movimiento político. Llamó a mantener la unidad dentro de la Cuarta Transformación y pidió no obstaculizar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que ella es quien gobierna y que no habrá intromisiones, dejando claro que su etapa como figura activa ya terminó.

AMLO SOBRE SU LIBRO GRANDEZA

Amigas y amigos:



Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y... pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

Mediante una publicación en su cuenta de X, el expresidente presentó su libro Grandeza, acompañado de un mensaje centrado en los pueblos originarios y en la herencia cultural del México antiguo.

Para reforzar la idea, citó al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y su concepto de la "civilización negada", insistiendo en que el país sigue siendo una potencia cultural gracias a ese legado que, según él, aún no recibe el reconocimiento que merece.

Sobre el contenido de Grandeza, López Obrador explicó que el libro busca reivindicar a los pueblos originarios y su importancia cultural, histórica y moral para el país.

Plantea una revisión crítica de la narrativa oficial sobre México y destaca la resistencia, los conocimientos y las prácticas ancestrales como cimientos de la identidad nacional.

El video ya suma miles de interacciones y reabre el debate sobre la figura de AMLO en su nueva etapa: un político retirado que, aun desde la distancia, sabe cómo generar conversación. Y vaya que lo logró.