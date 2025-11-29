Rescatan a niña de 6 años víctima de maltrato en Azcapotzalco; detienen a la madre

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a una niña de seis años que se encontraba encerrada y con múltiples golpes dentro de una vivienda ubicada en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco. La madre de la menor fue detenida por presunta violencia familiar.

El operativo se realizó después de un reporte ciudadano que alertó a los policías sobre una menor en riesgo en un domicilio de la calle 15. Al llegar, un vecino informó que la niña solía ser agredida y que en ese momento se encontraba encerrada en la parte posterior de la vivienda, por lo que permitió el acceso de los oficiales.

MADRE ES PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dentro del inmueble, los uniformados encontraron a la menor pidiendo ayuda desde una ventana, en evidente estado de alteración y vulnerabilidad. Tras rescatarla, confirmaron que presentaba moretones en distintas partes del cuerpo, indicio claro de maltrato físico.

Minutos después, la madre llegó al domicilio y fue notificada sobre la denuncia en su contra. La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

La niña quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, que activaron los protocolos de protección a menores y la trasladaron para una valoración médica integral. También se inició la búsqueda de familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ella mientras avanzan las investigaciones.