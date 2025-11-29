Fiscalía de Michoacán busca al jefe de escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán solicitó apoyo a procuradurías e instancias de seguridad de todo el país para localizar a José Manuel Jiménez Miranda , jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez , asesinado el 1 de noviembre de 2025.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que existe una orden de aprehensión contra Jiménez Miranda y que se trabaja para cumplimentarla lo más pronto posible.



"Le estamos dando seguimiento y esperemos poder cumplimentar esa orden de aprehensión próximamente. Él era el coordinador de escoltas", señaló.

Torres Piña confirmó que ya se emitieron solicitudes de colaboración a autoridades de seguridad en niveles municipal, estatal y federal.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

El jefe de escoltas se encuentra incluido en la misma causa penal que los otros siete escoltas de Manzo Rodríguez, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y lesiones calificadas, bajo la figura de comisión por omisión en calidad de garantes.

El fiscal detalló que por el caso del homicidio del alcalde se han realizado 274 diligencias, entre ellas 143 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de análisis de datos conservados, mismas que sustentan la carpeta de investigación y permitieron obtener las órdenes de aprehensión.

Torres Piña destacó que la vinculación a proceso de los escoltas representa un avance importante y agradeció el apoyo de autoridades federales y del secretario Omar García Harfuch.