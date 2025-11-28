Grecia Quiroz busca registrar como marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero"

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las solicitudes para registrar como marcas el nombre de su esposo fallecido, Carlos Manzo, así como el del "Movimiento Independiente del Sombrero".

El anuncio fue confirmado por Santiago Nieto, director general del IMPI, quien informó que ambas solicitudes ya están en análisis y que la institución dará acompañamiento hasta su resolución.

SOLICITUD DE GRECIA QUIROZ ANTE EL IMPI

"El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de ´Carlos Manzo´ y de ´Movimiento Independiente del Sombrero´. Dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas", mencionó Santiago Nieto a través de X.

La petición llega dos semanas después del ataque en el que Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de las Velas, el 1 de noviembre en Uruapan. A un mes de los hechos, las autoridades han detenido a ocho personas y mantienen a un sospechoso prófugo.

La alcaldesa recientemente también fue tendencia nacional tras un enfrentamiento mediático con Gerardo Fernández Noroña, quien la acusó de aprovechar políticamente el asesinato de su esposo.

NOROÑA ACUSA A GRECIA QUIROZ DE USAR EL CASO DE SU ESPOSO CON FINES POLÍTICOS

El 24 de noviembre, Gerardo Fernández Noroña señaló que Grecia Quiroz estaría utilizando el homicidio de Carlos Manzo para impulsar una eventual candidatura a la gubernatura de Michoacán.

La controversia inició luego de que Quiroz exigiera públicamente investigar al senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy, por presuntos vínculos con grupos criminales relacionados con el asesinato.

Durante su podcast, Fernández Noroña calificó la declaración de "irresponsable" y afirmó que, si Quiroz tiene pruebas, debe presentarlas ante la Fiscalía. Añadió:

"Evidentemente es una declaración política donde a ella la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán".

También anticipó que Quiroz podría recibir apoyo de partidos de oposición como el PRI y el PAN en caso de buscar la candidatura.