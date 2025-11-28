Aerolíneas mexicanas cancelan y retrasan vuelos por fallo en software de Airbus A320

Este 28 de noviembre, las principales aerolíneas mexicanas reportaron cancelaciones, retrasos y ajustes operativos debido a una actualización urgente de software ordenada por Airbus para toda la familia de aviones A320.

La medida surge tras un incidente reciente que reveló que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos relacionados con los controles de vuelo, según informó el fabricante europeo.

Airbus explicó que ha trabajado con autoridades aeronáuticas internacionales para emitir una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT), la cual derivará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA).

La compañía reconoció que la implementación de estas recomendaciones generará interrupciones operativas en múltiples aerolíneas, incluyendo las mexicanas Volaris y Viva Aerobus.

AFECTACIONES EN VOLARIS

Volaris confirmó que la directiva de la EASA obliga a actualizar el sistema señalado por Airbus, por lo que realizará la mayoría de las intervenciones entre sábado y domingo. La aerolínea anticipó cancelaciones y retrasos en toda su red durante las próximas 48 a 72 horas, tras lo cual espera volver a operar con normalidad.

La compañía pidió a los pasajeros revisar el estatus de sus vuelos antes de ir al aeropuerto y puso a disposición cambios sin costo desde su portal, en la sección Mis Reservas, así como a través de su canal oficial de WhatsApp. Cualquier modificación será comunicada mediante sus plataformas digitales.

IMPACTO EN VIVA

Por su parte, Viva anunció que algunas aeronaves deberán permanecer temporalmente en tierra para realizar la actualización del software afectado.

Aunque aún no existe un calendario definido para su reincorporación, la aerolínea afirmó trabajar con Airbus y autoridades de aviación para reducir al mínimo los efectos operativos y completar el proceso lo más rápido posible.

La empresa advirtió que podrían presentarse ajustes en ciertos itinerarios y pidió a los viajeros mantenerse atentos a su sitio web, canales oficiales y notificaciones enviadas a los contactos registrados en su reserva. También ofrecerá alternativas de viaje para quienes resulten afectados.

Ambas aerolíneas reiteraron que las medidas, aunque disruptivas, son necesarias para garantizar la seguridad de la flota Airbus A320 y minimizar riesgos mientras se corrige la falla detectada.