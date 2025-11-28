Manlio Fabio Beltrones: Testigo de la democracia en México

El senador Manlio Fabio Beltrones, con la experiencia de cinco décadas en la vida democrática de México, ha sido testigo de cómo se repiten ciertos patrones en la política. En una reciente entrevista, trazó una línea directa entre dos eventos separados por casi 40 años: la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI en 1988 y el ascenso actual de Grecia Quiroz en Michoacán. Para el senador, ambos son el síntoma de un mismo mal: partidos políticos que se cierran al diálogo interno.

Beltrones fue contundente al señalar que "los partidos fuertes son aquellos que discuten hacia adentro sus diferencias y se respetan; los partidos débiles son los que no aceptan esas contradicciones internas". Esta falta de apertura, explica, es lo que genera fracturas y da vida a movimientos externos poderosos.

¿QUÉ SIMILITUDES IDENTIFICA BELTRONES ENTRE 1988 Y LA ACTUALIDAD POLÍTICA?

Remontándose a 1988, Beltrones compartió un recuerdo vívido de su tiempo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Relató: "Yo recuerdo, era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y llegué a una mesa en la cual estaba Manuel Garza González, asesor del Presidente del PRI, Jorge la Vega Domínguez, y le pregunté: Don Manuel, ¿qué piensa usted de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Navarrete, González Guevara y de tantos otros hombres que discutían hacia adentro del PRI el futuro de un PRI incluyente? Pues, estos tomaron la decisión de irse porque no fueron escuchados internamente, y por cierto"... "Van a hacer un partido político muy fuerte en el tiempo, y de puros ex priístas."

Sobre el legado de ese momento histórico, el senador está convencido de que "El 88 yo estoy convencido de que el Ing. Cárdenas no ganó las elecciones porque no estaba en coalición, pero sí ganó un país nuevo que se dirigió a una madurez democrática construyendo instituciones que hoy están en riesgo". Aquel evento fue un parte aguas, y Beltrones ve un paralelismo hoy en Uruapan.

"Y así como el Ingeniero fue un parte aguas, yo creo que, en este caso, Uruapan, la muerte de Carlos Manzo y la aparición de Grecia Quiroz, su compañera de lucha, son una piedra de toque, una piedra de toque que podría relatar en el futuro la nueva participación política demandante de mayor apertura en el país". Según su análisis, el actual gobierno federal vive una paradoja: "Porque lo que tenemos hoy, dijo Beltrones Rivera, es una acumulación de poder que no les da control, paradójicamente".

¿CUÁLES SON LOS RETOS Y PREOCUPACIONES SOBRE LA GOBERNABILIDAD EN MICHOACÁN?

Reconoció la astucia política de Grecia Quiroz, señalando que "Grecia se planteó muy bien el reto, primero, él llamando al voto de castigo en Michoacán en las elecciones de 2027 y segundo definir su papel no de una viuda normal, sino de la compañera de lucha de Carlos que, aunque murió, el movimiento no y que ahora a ella le tocará encabezar."

Sin embargo, su tono se tornó cauteloso al expresar su principal preocupación: la gobernabilidad. Beltrones se declara un "impulsor obligado de las candidaturas independientes", pero es realista sobre sus límites. "Te pueden hacer ganar, pero no te garantizan que puedas gobernar y es ahí donde se debe trabajar para que quien gane en el futuro bajo esta figura pueda gobernar y dar resultados y lo que pudiera ser un avance se convierta en un retroceso."

Esta advertencia no es abstracta. El senador pone sobre la mesa un caso concreto que sirve de ejemplo para Michoacán: "Ya vimos un esfuerzo fallido en Nuevo León de un candidato a gobernador independiente que no tuvo Congreso y no tuvo presidentes municipales y no pudo gobernar, al final hasta termino un espacio de tiempo en la cárcel". Concluye con una reflexión pesimista, pero clara: "Hoy cualquier movimiento social que no esté dentro de los partidos no tiene posibilidades de gobernar y eso es lo que me preocupa de Michoacán."