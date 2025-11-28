  • 24° C
Nacional / México

Abuela del bebé abandonado en Tultitlán dejó de visitarlo; juez ordena su adopción

A nueve meses de su nacimiento, el Estado mantiene la custodia del pequeño, quien según la investigación fue abandonado dos veces

Nov. 28, 2025
El caso del bebé abandonado en una bolsa de plástico en Tultitlán el 11 de febrero de 2025 dio un giro definitivo: será puesto en adopción. La jueza octava de distrito, Gabriela Villeda, determinó que el menor deberá integrarse al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF) en Toluca para iniciar el proceso que le permita encontrar un hogar estable y seguro.

A nueve meses de su nacimiento, el Estado mantiene la custodia del pequeño, quien según la investigación fue abandonado dos veces: primero, al ser dejado en la calle por su padre, Lucio; y después, cuando su abuela paterna dejó de visitarlo.

ABUELA DEL BEBÉ ABANDONADO EN TULTITLÁN YA NO LO VISITÓ

La abuela del bebe acudió una sola vez, el 15 de mayo, a un Centro de Asistencia Temporal. Posteriormente, pese a que la jueza le asignó día y hora para una nueva visita, nunca volvió a presentarse.

"Nuestro interés es que él esté bien y que tenga derecho al amor, a una familia", explicó la jueza Villeda al noticiero de Nacho Lozano.

Actualmente, el menor conserva los apellidos de sus padres, Lucio y Diana, quienes se encuentran presos por el delito de homicidio en grado de tentativa. No obstante, estos podrían cambiar al momento de ser adoptado.

Aunque las abuelas paterna y materna habían manifestado su intención de obtener la custodia del menor, la resolución judicial determinó que ninguna de ellas cumplió con los criterios necesarios. En particular, el incumplimiento de visitas por parte de la abuela paterna pesó en la decisión final.

EL ARREPENTIMIENTO DEL PADRE

Desde el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Cuautitlán, Lucio García declaró sentirse arrepentido por haber abandonado a su hijo y aseguró que desea reencontrarse con él en el futuro. "A pesar de que no lo conocí, yo lo amo mucho... espero que en algún momento pueda estar con él", dijo.

La jueza reconoció que, con el tiempo, es común que los menores busquen conocer a quienes les dieron vida, pero aclaró que por ahora ese escenario es incierto.

El expediente judicial revela que Diana, madre del bebé, tomó pastillas abortivas en la semana 37 de gestación y dio a luz en el baño de su trabajo. Tras envolver al recién nacido en una bolsa, pidió a Lucio que se deshiciera de él. El joven caminó con su hijo dentro de la bolsa hasta dejarlo afuera de una casa en Tultitlán. El momento quedó grabado en video y provocó su detención.

Hoy, el bebé permanece en el DIF de Toluca, donde esperará la llegada de una familia que pueda brindarle el cuidado y el cariño que necesita.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

