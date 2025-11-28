Captan a Senador usando ChatGPT para escribir su discurso y desata polémica en redes sociales

El senador del PAN, Mario Humberto Vázquez Robles, quedó bajo los reflectores tras ser exhibido utilizando ChatGPT para preparar un discurso sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

EVIDENCIAN IMÁGENES DEL SENADOR USANDO IA

La controversia estalló cuando comenzó a circular en redes sociales una captura de pantalla que mostraba la petición del legislador a la herramienta de inteligencia artificial, donde solicitaba agregar frases como:

"La salida del fiscal tiene que ver con el huachicol fiscal, con la barredora o con el...". La imagen no tardó en viralizarse y, con ella, las críticas.

Horas después de difundirse la captura, el propio Vázquez Robles publicó un video leyendo un discurso desde la Tribuna del Senado y su mensaje coincidía notablemente con el texto que habría pedido a ChatGPT.

En su intervención, el senador aseguró que la renuncia de Gertz Manero no respondía a un acto de autonomía institucional, sino a una crisis política:

"Hoy en el Senado quedó claro: la autonomía de la fiscalía es una ficción. La renuncia, en medio de escándalos, dice más que mil explicaciones. México necesita una fiscalía que no se someta", afirmó, cuestionando también la independencia del Ministerio Público federal.

DESATA OLA DE CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

El uso de inteligencia artificial por parte de un legislador generó una ola inmediata de reacciones. En redes sociales, usuarios lo acusaron de falta de autenticidad, dependencia tecnológica y poca preparación para asumir la responsabilidad de emitir un posicionamiento propio.

Las burlas fueron implacables y entre los comentarios más compartidos destacaron:

"Ya puede renunciar, senador. ChatGPT lo reemplaza"

lo reemplaza" "Se nota quién hizo la tarea" y "La IA escribe mejor que usted"

Varios internautas ironizaron sobre el papel de la tecnología en el Congreso y cuestionaron si este incidente marca un precedente preocupante para la elaboración de discursos parlamentarios.

Todo esto ocurre en un contexto político especialmente sensible, pues la renuncia anticipada de Gertz Manero, cuyo periodo concluía en 2028, activó el proceso para elegir a la nueva persona titular de la FGR.

Paralelamente, Ernestina Godoy asumió como fiscal especializada en Control Competencial y quedó encargada del despacho mientras se define su sucesión.

Días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había admitido que ella misma ofreció a Gertz una embajada en un "país amigo", reconociendo su trayectoria pero subrayando la urgencia de mejorar la coordinación entre la Fiscalía General y las fiscalías estatales.