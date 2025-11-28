  • 24° C
Nacional / México

Diputado propone eliminar el IVA al TUA para hacer más baratos los vuelos

Además la iniciativa plantea la devolución inmediata del impuesto a quienes hayan pagado la tarifa pero no usaron su vuelo

Nov. 28, 2025
También se propuso descuentos a adultos mayores y personas con discapacidad.
El costo de los boletos de avión en México podría disminuir en 2026 si avanza la nueva iniciativa presentada por el diputado priista Arturo Yáñez, quien propuso eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA).

La medida busca reducir el precio final de los vuelos y hacerlos más accesibles para la población.

Acompañado por el coordinador del PRI, Rubén Moreira, el legislador explicó que el alto costo de los boletos se debe a factores como la alta demanda, la limitada oferta de vuelos y el encarecimiento anual de la TUA. Por ello, la propuesta contempla modificar la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA.

imagen-cuerpo

PROPONE TOPE A COSTO DE VUELOS

Además de eliminar el IVA al TUA, la iniciativa plantea la devolución inmediata del impuesto a quienes hayan pagado la tarifa pero no usaron su vuelo, con el fin de evitar las largas y complicadas gestiones actuales para solicitar reembolsos.

Otro punto clave es establecer que el precio de un boleto sencillo nacional no supere el equivalente a quince días de salario mínimo, así como ofrecer un descuento del 50% a personas adultas mayores y con discapacidad.

Yáñez recordó que la TUA en México es de las más altas del mundo, sin que ello siempre se refleje en instalaciones aeroportuarias de primer nivel. Un ejemplo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la TUA aumentó 2.5 por ciento para 2025, quedando en 29.70 dólares para vuelos nacionales y 56.39 dólares para internacionales.

Este incremento se realiza cada año con base en un acuerdo con la Secretaría de Hacienda que ajusta la tarifa según la inflación medida por la Reserva Federal de Estados Unidos.

César Leyva
César Leyva
