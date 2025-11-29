García Harfuch acuerda reforzar la seguridad en carreteras con cámaras y asociaciones del autotransporte

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo este sábado 29 de noviembre de 2025 una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte para fortalecer la seguridad en las carreteras del país.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario reiteró "el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector" .

Detalló que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en fiscalías y fortalecer los operativos en tramos carreteros con mayor incidencia delictiva.

Además, informó que se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias de este delito que afecta al sector transportista.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

PRODUCTORES NO ESTÁN TOTALMENTE SATISFECHOS

García Harfuch destacó que se mantendrán reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados.

El encuentro se da tras el anuncio del retiro de los bloqueos que agricultores y transportistas mantuvieron del 24 al 27 de noviembre en diversas vías y aduanas del país, luego de alcanzar acuerdos con el Gobierno federal.

Sobre las demandas del sector, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), señaló que, si bien no están "totalmente satisfechos", lograron que el gobierno se comprometiera a mejorar la seguridad en las carreteras ante el creciente número de crímenes y desapariciones de operadores en todo México.