Presentan en la FIL Guadalajara "Libertad de Expresión: La Visión Jurídica"

La Academia Mexicana de la Comunicación presentará el libro "Libertad de Expresión: La Visión Jurídica" en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La cita será el martes 2 de diciembre a las 15:00 horas en el Stand I-28 del Área Nacional, donde especialistas en comunicación, derecho y derechos humanos analizarán el alcance y los desafíos actuales de este derecho fundamental.

El panel de presentación estará integrado por la Dra. Hilda Nucci, el Dr. Guillermo A. Tenorio y la Dra. Claudia Rubio, mientras que la Mtra. Gabriela de Alba fungirá como moderadora del diálogo.

UNA OBRA INDISPENSABLE PARA EL DEBATE JURÍDICO Y SOCIAL

El libro compila la visión de expertos que abordan la libertad de expresión desde diferentes perspectivas jurídicas, comunicativas y sociales. Su objetivo es ofrecer un marco analítico amplio que contribuya a la reflexión, discusión y fortalecimiento de este derecho en México.

CONTENIDOS CLAVE DE LA PUBLICACIÓN

La obra analiza temas como:

El reconocimiento de la libertad de expresión como derecho humano fundamental .

como . Su ejercicio en medios de comunicación y en procesos electorales .

y en . La enseñanza universitaria de la legislación relacionada.

de la legislación relacionada. El derecho al olvido y su aplicación en Internet.

y su aplicación en Internet. El derecho de réplica y la protección de la reputación en entornos digitales.

y la protección de la reputación en entornos digitales. La reparación del daño moral .

. Los desafíos contemporáneos que enfrentan los periodistas, incluida la irrupción de la Inteligencia Artificial en la labor informativa.

Con este enfoque integral, el libro se posiciona como una herramienta de gran valor para jueces, fiscales, abogados, comunicadores, académicos, estudiantes y sociedad civil, al ofrecer un marco sólido para el análisis y la acción orientada a garantizar la libertad de expresión como pilar de la democracia.

La presentación en la FIL Guadalajara permitirá abrir un espacio de diálogo plural sobre la importancia de proteger y fortalecer este derecho esencial en el contexto actual.