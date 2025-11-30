Frente frío 17 azotará a México con temperaturas bajo cero: Estos son los estados más afectados

El frente frío número 17 llega con fuerza a México este domingo 30 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió un panorama marcado por lluvias intensas, vientos fuertes y un desplome significativo de las temperaturas en el norte, noreste y zonas altas del centro del país.

El sistema avanzará rápidamente sobre el norte y noreste, donde se combinará con un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México y la corriente en chorro subtropical, potenciando la inestabilidad atmosférica durante toda la jornada.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR EL FRENTE FRÍO #17

Tamaulipas será uno de los estados más afectados, con lluvias puntuales muy fuertes en la costa, rachas de viento de 40 a 60 km/h y ambiente frío al amanecer y durante la noche.

En Veracruz, especialmente en la región norte, se esperan precipitaciones constantes y condiciones adversas por el ingreso de humedad del Golfo.

En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla se prevén intervalos de chubascos con descensos marcados de temperatura.

TEMPERATURAS MÍNIMAS DE HASTA -10°C

La masa de aire polar asociada al frente frío será la responsable del ambiente gélido. En Chihuahua y Durango se anticipan mínimas que podrían alcanzar los -10°C, mientras que Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz registrarán temperaturas entre -5°C y 0°C, con heladas severas en zonas serranas.

En paralelo, una vaguada en niveles medios y altos, junto con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará viento fuerte y condiciones frías en el noroeste del país, afectando a Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

La humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe reforzará los chubascos en entidades del centro y sureste, incluidas Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y la península de Yucatán.

El SMN también alertó sobre oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Tamaulipas y el Golfo de Tehuantepec, condiciones que representan riesgo para embarcaciones menores y actividades marítimas.

Mientras el norte enfrentará un ambiente invernal extremo, el sur y occidente mantendrán temperaturas elevadas, con máximas de 35 a 40°C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Istmo de Chiapas.

Las autoridades llaman a extremar precauciones por posibles encharcamientos, deslaves, caídas de árboles y aumento en niveles de ríos. Recomiendan evitar traslados innecesarios durante las lluvias más intensas y mantenerse atento a los avisos oficiales ante esta nueva oleada de frío intenso.