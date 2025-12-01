  • 24° C
Nacional / México

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 1 billón de pesos en 2026 para los programas del Bienestar

La mandataria destacó que este crecimiento en el presupuesto refleja el compromiso con la redistribución de la riqueza y la reducción de desigualdad

Dic. 01, 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 1 de diciembre una inversión sin precedentes para fortalecer el Estado de Bienestar, durante su conferencia matutina.

Sheinbaum confirmó que para 2026 el presupuesto destinado a los Programas para el Bienestar superará el billón de pesos, una cifra histórica que marca un nuevo capítulo en la política social del país.

La mandataria recordó cómo ha evolucionado la inversión desde que inició el modelo de bienestar en 2019.

Ese año, el presupuesto fue de 291 mil 525 millones de pesos. Para 2025 la cifra ascenderá a 800 mil 50 millones, y en 2026 rebasará el billón. Un crecimiento acelerado que, según la presidenta, refleja el compromiso del gobierno con la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad.

PROGRAMAS DEL BIENESTAR

La mandataria subrayó que actualmente millones de personas reciben apoyos gracias a la diversidad de programas disponibles. Entre ellos destacan:

  • Pensión para Personas Adultas Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Apoyos a personas con discapacidad
  • Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras
  • Salud Casa por Casa
  • Sembrando Vida
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • La Escuela es Nuestra
  • Producción para el Bienestar

Además, enfatizó que algunos esquemas son universales, como la pensión para adultos mayores, mientras que otros operan de manera conjunta con los gobiernos estatales.

En el caso de la pensión para personas con discapacidad, 24 entidades aportan recursos adicionales, lo que permite ampliar la cobertura para niñas, niños y jóvenes de cero a 29 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó los avances del último periodo:

  • 13 millones 232 mil 13 adultos mayores recibieron sus seis pagos anuales.
  • 2 millones 982 mil 222 mujeres fueron apoyadas mediante Mujeres Bienestar.
  • 1 millón 614 mil 18 personas con discapacidad accedieron a su pensión.
  • 256 mil 301 mujeres participaron en el programa Madres Trabajadoras.
  • 409 mil 647 personas fueron beneficiadas con Sembrando Vida.
  • En total, 18 millones 494 mil 201 personas recibieron algún tipo de apoyo gubernamental.

La presidenta también recordó programas productivos clave como fertilizantes gratuitos para 2 millones de productores, precios de garantía, apoyos al sector pesquero y mejoramiento de vivienda, además de la construcción de más de 300 mil hogares mediante Vivienda para el Bienestar.

Con esta inversión histórica, el gobierno busca consolidar la cobertura social y garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, reafirmando al Estado de Bienestar como el eje central de la política pública en México.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


