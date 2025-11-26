Desaparecen dos agentes de Seguridad Pública en Jalisco: esto es lo que se sabe del caso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó la desaparición de dos de sus agentes cuando se dirigían a realizar un operativo en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con un comunicado oficial, los elementos participaban en labores de inteligencia e investigación de campo enfocadas en la desarticulación de células criminales que operan en la entidad.

Sin embargo, desde el martes 25 de noviembre se les considera "no localizados", luego de que se perdiera comunicación con ellos mientras viajaban en un vehículo oficial.

Más tarde, la unidad en la que se trasladaban fue encontrada abandonada en Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, Jalisco, sin rastro de los agentes.

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en #Jalisco, se encuentran en calidad de no localizados. De acuerdo con la @SSPCMexico, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre,... pic.twitter.com/Cz0V2LchlA — SPR Informa (@SPRInforma) November 26, 2025

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MANTIENE OPERATIVO DE BÚSQUEDA

La SSPC informó que continúa la búsqueda intensiva en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo la Sedena, Semar y la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar a los policías desaparecidos "privilegiando en todo momento su integridad y seguridad".

Asimismo, la dependencia aseguró que brinda acompañamiento a las familias y reiteró que las instituciones del gabinete de seguridad han dispuesto todos los recursos disponibles para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Hasta el momento, Omar García Harfuch no ha emitido declaraciones públicas sobre la desaparición de los agentes.