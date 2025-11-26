  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 26 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Desaparecen dos agentes de Seguridad Pública en Jalisco: esto es lo que se sabe del caso

La unidad en la que se trasladaban fue encontrada abandonada en Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, Jalisco, sin rastro de los agentes

Nov. 26, 2025
Omar García Harfuch no ha emitido declaraciones sobre el caso.
Omar García Harfuch no ha emitido declaraciones sobre el caso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó la desaparición de dos de sus agentes cuando se dirigían a realizar un operativo en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con un comunicado oficial, los elementos participaban en labores de inteligencia e investigación de campo enfocadas en la desarticulación de células criminales que operan en la entidad.

Sin embargo, desde el martes 25 de noviembre se les considera "no localizados", luego de que se perdiera comunicación con ellos mientras viajaban en un vehículo oficial.

Más tarde, la unidad en la que se trasladaban fue encontrada abandonada en Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan, Jalisco, sin rastro de los agentes.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MANTIENE OPERATIVO DE BÚSQUEDA

La SSPC informó que continúa la búsqueda intensiva en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo la Sedena, Semar y la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar a los policías desaparecidos "privilegiando en todo momento su integridad y seguridad".

Asimismo, la dependencia aseguró que brinda acompañamiento a las familias y reiteró que las instituciones del gabinete de seguridad han dispuesto todos los recursos disponibles para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Hasta el momento, Omar García Harfuch no ha emitido declaraciones públicas sobre la desaparición de los agentes.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Qué pasó con el caso de Papayita, trabajador de HEB que murió tras beber desengrasante? Esto se sabe
Nacional / México

¿Qué pasó con el caso de "Papayita", trabajador de HEB que murió tras beber desengrasante? Esto se sabe

Noviembre 26, 2025

Carlos Gurrola se desempeñaba como personal de limpieza en una sucursal de Torreón, Coahuila y falleció tras una presunta broma de sus compañeros

Sheinbaum afirma que la nueva Ley de Aguas busca frenar el robo y acaparamiento del recurso
Nacional / México

Sheinbaum afirma que la nueva Ley de Aguas busca frenar el robo y acaparamiento del recurso

Noviembre 26, 2025

Esta mañana, la presidenta de México defendió la iniciativa de Ley de Aguas y Conagua acusa acaparamiento en manos de grandes productores

Dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, es investigado por la FGR tras orden de aprehensión por huachicol y tráfico de armas
Nacional / México

Dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, es investigado por la FGR tras orden de aprehensión por huachicol y tráfico de armas

Noviembre 26, 2025

La investigación detalla que la red encabezada presuntamente por el empresario, operaba esquemas de robo y tráfico de combustible desde Guatemala