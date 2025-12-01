Gobierno de Sheinbaum pide destituir a Javier Tapia Santoyo por presuntas irregularidades millonarias

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras detectarse presuntas anomalías en contratos multimillonarios y posible enriquecimiento no declarado durante su paso por el servicio público.

La petición fue enviada directamente al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, con el fin de evitar que el funcionario pueda influir en el proceso o intervenir en el manejo de evidencias mientras avanza la investigación.

UN EXPEDIENTE QUE ABRE NUEVAS DUDAS

Documentos obtenidos por Reforma muestran que Tapia Santoyo enfrenta señalamientos por desvío de recursos, abuso de funciones y el manejo irregular de contratos tanto en el IPN como en el ISSSTE, donde previamente se desempeñó como tesorero. El caso se encuentra en una etapa activa y podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE LIMPIEZA DEL IPN

Una de las principales líneas de investigación apunta a un contrato por 2 mil 500 millones de pesos que Tapia Santoyo autorizó a la empresa Servicios Integrales Retimar, identificada por autoridades como parte del llamado "cártel de la limpieza".

El contrato —plurianual hasta 2028— habría limitado la participación de otros proveedores y dirigido la adjudicación hacia una empresa específica, lo que contradice los principios básicos de transparencia y competencia. Todo el proceso recayó en la Secretaría Administrativa del IPN, que encabezaba Tapia Santoyo.

El tema cobró mayor relevancia después de que personal de limpieza del Politécnico protestara hace poco más de una semana por pagos atrasados.

SEÑALAMIENTOS POR DESVÍOS EN EL ISSSTE

La segunda parte de la investigación abarca el periodo 2019-2022, cuando Tapia Santoyo operaba como tesorero del ISSSTE. Durante esos años habría recibido depósitos en cuentas personales y en cuentas de dos empresas relacionadas con él: Human Mobile Systems y Labi Scientific.

La Secretaría Anticorrupción señala que parte de los recursos destinados a insumos médicos terminó en una red de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que habría recibido más de 1,613 millones de pesos sin justificación.

El expediente indica que se investigan recursos financieros que no fueron declarados conforme a la ley ni reportados en los mecanismos obligatorios de rendición de cuentas.

MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR INTERFERENCIAS

La Secretaría Anticorrupción pidió que Tapia Santoyo sea separado de su cargo de forma inmediata y que se bloqueen todos sus accesos institucionales. Entre las medidas solicitadas se incluye cancelar su correo del IPN, bloquear su acceso a sistemas internos y restringir el uso de cualquier recurso público.

El documento advierte que existe un riesgo real de que pueda manipular, entorpecer o eliminar información relevante si continúa en funciones.

Aunque el IPN no ha confirmado si ya ejecutó la suspensión, el proceso continúa y podría derivar en sanciones administrativas graves, denuncias penales, revisión de contratos y una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.

EL "CÁRTEL DE LA LIMPIEZA"

Este caso se suma a una serie de investigaciones sobre empresas de servicios de limpieza que, según reportes oficiales y periodísticos, han recibido contratos millonarios de manera repetida en diversas instituciones federales. Señalamientos de sobreprecios, simulación de competencia y redes de corrupción han generado preocupación sobre la manera en que se adjudican estos servicios.

El contrato autorizado en el IPN por Tapia Santoyo refuerza esas sospechas y amplía el panorama de posibles irregularidades dentro de dependencias del gobierno federal.