Pensión Issste: Buenas noticias, este es el día del pago de diciembre

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que la fecha del depósito de la pensión correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Esta fecha forma parte del calendario anual del organismo y sigue la línea de los adelantos que cada año se programan antes del cierre administrativo y bancario de fin de ejercicio.

La decisión de adelantar el pago no es nueva. El ISSSTE mantiene desde hace varios años la práctica de dispersar la pensión de diciembre en los últimos días de noviembre, lo que permite a los beneficiarios contar con el recurso disponible al inicio del último mes del año.

Este esquema facilita la operación interna del instituto y asegura que los procesos de cierre se ejecuten sin contratiempos.

FECHA CONFIRMADA PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN ISSSTE

De acuerdo con la programación regular del ISSSTE, los pagos previos a periodos no laborables se adelantan para evitar retrasos. Por ello, la dispersión del mes de diciembre conserva la misma dinámica que ejercicios anteriores.

El pago se realizará el 28 de noviembre y será depositado a través de los canales bancarios habituales y se reflejará conforme a los horarios de cada institución financiera.

El depósito forma parte del esquema regular de pensiones otorgadas bajo los diferentes regímenes administrados por el ISSSTE.

Cada mes, los pensionados reciben su pago de manera automática, y diciembre no es la excepción, aunque con el ajuste habitual de fecha debido al cierre de año.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PAGA EL AGUINALDO PARA PENSIONADOS?

Además del pago mensual de diciembre, los pensionados del ISSSTE reciben su aguinaldo anual dividido en dos partes. Según información difundida por medios especializados:

se entregó durante la primera quincena de noviembre. La segunda parte se dispersará en los primeros días de enero de 2026.

Este esquema de dos pagos es una práctica constante dentro del ISSSTE y responde al orden administrativo y presupuestario del instituto. La primera parte del aguinaldo suele llegar antes del depósito de diciembre, mientras que la segunda corresponde al cierre del ejercicio fiscal previo.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS PENSIONADOS ISSSTE?

A partir del 28 de noviembre, los pensionados podrán verificar el depósito en su cuenta bancaria. Sin embargo, el reflejo puede variar dependiendo de los tiempos internos de cada banco, especialmente en fechas cercanas al cierre de año, cuando los volúmenes de dispersión suelen aumentar.

Si el depósito no aparece en la cuenta, los beneficiarios pueden recurrir a los canales oficiales del ISSSTE para solicitar información o levantar un reporte. Los módulos de atención del instituto están disponibles tanto de manera presencial como telefónica.

CALENDARIO DE PAGOS RECIENTES

El calendario de pensiones del ISSSTE ha mantenido su estructura de adelantos en los últimos meses de 2025. Antes de este depósito de diciembre, el pago correspondiente a noviembre se realizó el 30 de octubre, siguiendo la práctica de asegurar que los recursos estén disponibles al inicio de cada mes.

La fecha del 28 de noviembre se integra a esta organización operativa, alineada con días inhábiles bancarios y ajustes internos del instituto, garantizando que los pensionados reciban su mensualidad sin interrupciones.