  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Carlos Slim ve buenas señales en la economía del país: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México y el empresario mexicano sostuvieron una reunión en Palacio Nacional; se desconoce de qué hablaron

Nov. 24, 2025
Carlos Slim ve buenas señales en la economía del país: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes 24 de noviembre una reunión privada con el empresario Carlos Slim en Palacio Nacional, donde —según informó la mandataria en sus redes sociales— el magnate expresó optimismo sobre el rumbo de la economía mexicana para el cierre de 2025 y el año 2026.

"En Palacio Nacional platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México", publicó Sheinbaum en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En el encuentro también estuvo presente Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa.

Slim arribó al recinto alrededor de las 14:20 horas y, a diferencia de ocasiones anteriores, ingresó por la puerta ubicada en la esquina de Palacio Nacional con Pino Suárez. El empresario se retiró sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Esta es la cuarta visita de Slim a la presidenta en Palacio Nacional. La más reciente ocurrió el 3 de julio, cuando participó en una reunión con otros empresarios para abordar la puesta en marcha del Plan México.

Previamente, el 29 de mayo, sostuvo otro encuentro acompañado de su hijo Carlos Slim Domit; su primera reunión con Sheinbaum estuvo centrada en la relación bilateral con Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Plantean que las mujeres que actúen en defensa propia no vayan a la cárcel
Nacional / México

Plantean que las mujeres que actúen en defensa propia no vayan a la cárcel

Noviembre 24, 2025

La iniciativa, presentada ante el Congreso de Nuevo León, busca que no vayan prisión preventiva, ni sean vinculadas a proceso

Caso Carlos Manzo: Cae "El Pelón", reclutador del CJNG involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan
Nacional / México

Caso Carlos Manzo: Cae "El Pelón", reclutador del CJNG involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan

Noviembre 24, 2025

Su captura se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un operativo federal, según informó Omar García Harfuch

Toman Aduana Fronteriza en Chihuahua en medio del paro nacional del campo: acusan afectaciones por reforma al agua
Nacional / México

Toman Aduana Fronteriza en Chihuahua en medio del paro nacional del campo: acusan afectaciones por reforma al agua

Noviembre 24, 2025

Un grupo de campesinos tomó a la fuerza las instalaciones de la Aduana Fronteriza en Ciudad Juárez y desalojaron a todo el personal