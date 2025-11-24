Carlos Slim ve buenas señales en la economía del país: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes 24 de noviembre una reunión privada con el empresario Carlos Slim en Palacio Nacional, donde —según informó la mandataria en sus redes sociales— el magnate expresó optimismo sobre el rumbo de la economía mexicana para el cierre de 2025 y el año 2026.

"En Palacio Nacional platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México", publicó Sheinbaum en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En el encuentro también estuvo presente Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa.

Slim arribó al recinto alrededor de las 14:20 horas y, a diferencia de ocasiones anteriores, ingresó por la puerta ubicada en la esquina de Palacio Nacional con Pino Suárez. El empresario se retiró sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Esta es la cuarta visita de Slim a la presidenta en Palacio Nacional. La más reciente ocurrió el 3 de julio, cuando participó en una reunión con otros empresarios para abordar la puesta en marcha del Plan México.

Previamente, el 29 de mayo, sostuvo otro encuentro acompañado de su hijo Carlos Slim Domit; su primera reunión con Sheinbaum estuvo centrada en la relación bilateral con Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.