Toman Aduana Fronteriza en Chihuahua en medio del paro nacional del campo: acusan afectaciones por reforma al agua

En una mañana marcada por manifestaciones simultáneas en distintos puntos del país como parte del paro nacional de agricultores y del megabloqueo de transportistas registrados este lunes, productores agrícolas de Chihuahua intensificaron su protesta contra la reforma a la Ley Federal del Agua.

Un grupo de campesinos de Chihuahua toman por la fuerza las instalaciones de la Aduana Fronteriza en Ciudad Juárez, de donde desalojaron al personal como forma de protesta contra la reforma a la Ley Federal del Agua.

CAMPESINOS TOMAN A LA FUERZA LA ADUANA FRONTERIZA EN CHIHUAHUA

Desde las 8:00 de la mañana comenzó a concentrarse el primer contingente, integrado por cerca de 800 productores de la región y de municipios como Jiménez y Cuauhtémoc. Al encontrar el acceso principal cerrado, los líderes del movimiento forzaron la entrada para tomar control del edificio.

Entre los gritos que se escuchaban antes de entrar eran: “¡Déjen entrar!”, “Agricultores” y “Paro nacional”, acompañados por la etiqueta #Agricultores #Protesta #ParoNacionalMexico.

Durante la toma, los productores explicaron que su intención inicial había sido cerrar el Puente Internacional Córdova–Américas, ubicado justo a un costado de la aduana, como una forma de generar mayor impacto. No obstante, afirmaron que su objetivo no es perjudicar a la ciudadanía ni interrumpir la vida cotidiana de quienes cruzan la frontera, por lo que decidieron optar únicamente por ocupar las instalaciones federales.

Los agricultores reiteraron que la reforma a la Ley Federal del Agua representa una amenaza directa para el sector, ya que les quitaría el acceso al recurso indispensable para garantizar la producción de alimentos. Por ello, señalaron que la toma de la aduana será temporal, aunque no descartaron que pudiera prolongarse durante los próximos días si no reciben respuesta a sus demandas.

Enfatizaron que su lucha es por condiciones adecuadas para producir y que defenderán su derecho al agua “hasta donde sea necesario”.