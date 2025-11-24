Sheinbaum comparte reúnion con Salma Hayek en Veracruz y celebra su aporte al cine

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con la actriz y productora veracruzana Salma Hayek durante su visita a Veracruz, reunión que dio a conocer este domingo a través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram acompañada del mensaje: "Mujeres mexicanas".

Este lunes, en su conferencia matutina del 24 de noviembre, la mandataria federal calificó a Hayek como una mujer "extraordinaria" y reveló que ambas conversaron por casi dos horas.

SHEINBAUM SE REÚNE CON SALMA HAYEK EN VERACRUZ

La actriz se encuentra en su estado natal trabajando en la grabación de una película, un proyecto privado del que Sheinbaum adelantó que mostrará distintos escenarios veracruzanos y contribuirá a proyectar a México en el ámbito internacional.

"La conocí, que mujer tan extraordinaria, me cayó re bien. Ella está haciendo una película en Veracruz. Estuvimos casi dos horas platicando", mencionó la presidenta.

La reunión se produjo tras diversas actividades oficiales de la Presidenta en la entidad, entre ellas la inauguración del Museo Casa Benito Juárez. Sin embargo, su cercanía con la actriz no es reciente. En julio de este año, Sheinbaum reconoció públicamente la campaña que Hayek encabezó en redes sociales en defensa de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, destacando que fue una de las iniciativas "que más le gustaron" por visibilizar el esfuerzo de quienes emigraron por necesidad y hoy contribuyen de manera clave a la economía estadounidense.

"Es una mujer echada pa´lante. Genera incentivos para que se haga más cine internacional en México. El cine genera muchísimos empleos", subrayó la mandataria.

Durante la mañanera, Sheinbaum destacó el impacto de Hayek en la difusión de la cultura mexicana, recordando que la película Frida convirtió a la pintora en un ícono global y atrajo a miles de extranjeros interesados en su legado artístico.

"Ella es una mujer que quiere mucho a México, y a su estado, a Veracruz, la película que ella hizo de Frida, volvió a Frida Kahlo un hito en el mundo entero. Extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera sino a Frida Kahlo. Esa película fue muy importante con esa razón".

El encuentro entre ambas no solo consolidó una relación personal basada en la admiración mutua, sino que también puso de relieve el papel del cine como motor cultural y económico, así como la relevancia de figuras como Salma Hayek para promover a México ante el mundo.