Revelan carta póstuma de implicado en asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a "El Licenciado"

"Cuando leas esto, yo estaré muerto", refiere Ramiro "N" en la misiva que dejó para su familia; días antes le habían ordenado esconderse

La investigación del crimen que cobró la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, continúa, y durante la audiencia efectuada ayer fue revelada una carta de un hombre llamado Ramiro.

La misiva fue, presuntamente, escrita por el hombre de 35 años de edad, quien el 10 de noviembre fue encontrado muerto junto a un menor de edad, identificado como Josué, de 16 años; abandonaron sus cadáveres sobre la carretara Uruapan-Paracho.

Fue la pareja de Ramiro quien encontró la carta, la cual estaba dentro de una maleta; refiere que días antes de que fuera asesinado se le ordenó ir al pueblo de La Basilia.

Además, le habría dicho a la madre de sus dos hijos: "No quiero ir, pero tengo que obedecer"; luego subió a taxi, y ya no lo vio más con vida.

"CUANDO LEAS ESTO, YO ESTARÉ MUERTO"

Dada la naturaleza del crimen, Ramiro empezó a sospechar que no viviría más, pues en la carta salieron a la luz detalles del asesinato de Carlos Manzo.

En el caso, Ramiro operó como reclutador, y captó a Víctor Manuel "U" y a Josué, quienes se habían conocido en un centro de rehabilitación.

"Mi hija, cuando leas estás letras se te llenarán los ojos de agua. Perdóname, hice las cosas mal, te fallé. No andaba en nada del aguacate, te mentí.... Sólo quería hacer algo para ustedes y te fallé. Ni tú ni nadie tienen la culpa de lo que hice. Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar".

Luego de expresar su sentir por sus acciones, Ramiro destapó que, en caso de que le pasara algo, solo una persona sería responsable; además, dejó entrever la corrupción de la Fiscalía michoacana.

"Cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para ´El Licenciado´. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque ´El Licenciado´ tiene comprada a toda la Fiscalía...", señala parte del contenido de la carta.

RAMIRO, EL RECLUTADOR

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Ramiro fue señalado como parte de la célula que ejecutó el asesinato de Carlos Manzo.

Para ello, Ramiro 'N' habría contratado a Fernando Josué 'N' y a Víctor Manuel 'N' (quien asesinó al alcalde); también tenía antecedentes penales por armas de fuego, además de que se le vinculó con un grupo criminal con presencia en Michoacán.

El reclutador estuvo en la plaza principal de Uruapan coordinando los movimientos los asesinos, a quienes les pidió borrar los mensajes luego de las instrucciones.

A las 18:06 horas, Ramiro 'N' envió un video donde se veía la jardinera donde mataron a Manzo; avisó que estaba listo para ubicar al objetivo

Como se recordará, Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, antes del Festival de las Velas.