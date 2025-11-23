Dan de alta a Yaneth Guadalupe y a Jazlyn Azuleth, víctimas de la explosión en Iztapalapa

A dos meses de la explosión de la pipa de gas en el puente La Concorida, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, que dejó 50 víctimas, 31 de ellas muertas, la luz de esperanza sigue encendida para dos heridas: Yaneth Guadalupe Guerrero López y Jazlyn Azuleth, nieta de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, la abuelita heroína, quien falleció días después del accidente.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) Yaneth Guadalupe, de 22 años de edad, fue dada de alta; ella fue ingresada por quemaduras graves en su cuerpo. Entonces estaba embarazada y sufrió quemaduras en el 60 por ciento en todo su cuerpo.

Su proceso de atención concluyó en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a donde fue ingresada el 10 de septiembre. Viajaba con en un automóvil con su esposo, Francisco Uriel Rosas de 30 años; su primogénito, Uriel Antonio Rosas, y su sobrino Mateo Jiménez.

Salud CDMX reportó que la fémina presentaba heridas internas ya que respiró fuego, por lo que fue operada para retirarle la piel afectada.

NIETA DE "ABUELITA HEROÍNA" ESTÁ EN MÉXICO

Por otra parte, respecto a la menor Jazlyn Azuleth, de 2 años, la Secretaría de Salud informó que ya está en su casa, en México luego de su rehabilitación en el Hospital Shriners de Texas, a donde fue llevada mediante la asociación Michou y Mau para niños quemados.

Como se recordará, en cuanto se dio la explosión, su abuela Alicia cubrió su cuerpo con una cobija a fin de protegerla del flamazo; con ello evitó que las heridas fueran mayores. Su abuela, en cambio, sufrió quemaduras de hasta 50 por ciento en todo su cuerpo y falleció días después.